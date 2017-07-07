Онищенко: опыт России по проблемам миграции может быть ценным для ЕС

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член российской делегации на летней сессии ПА ОБСЕ в Минске Геннадий Онищенко считает, что Парламентская ассамблея упускает некоторые важные моменты в обсуждении проблем экологии и миграции.

В пятницу в рамках сессии ПА ОБСЕ прошло заседание Общего комитета по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде, на котором обсуждались проекты резолюций по этой тематике.

"Мы вчера обсуждали главный доклад, который высказывает тревогу ОБСЕ относительно стабильности, которая обуславливается на данном этапе развития человечества проблемами экологии. Я уже говорил, что мы, несмотря на то, что проголосовали за этот документ, немножко упускаем очень важную деталь", — сказал Онищенко в интервью Sputnik.

Современные технологии разорительны для планеты

Онищенко обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин, выступая в 2015 году на сессии Генассамблеи ООН, говорит о том, что важно думать о принципиальных подходах в этой области.

"Он тогда произнес фразу о том, что мы должны создавать технологии человекоподобные, которые позволят человечеству вернуться в его естественный биологический баланс", — напомнил парламентарий.

Онищенко привел в пример важный, на его взгляд, факт: за последние 50 лет, в эпоху бурного промышленного роста, человечество израсходовало столько же кислорода, сколько за всю историю развития цивилизации.

"Это говорит о том, что те технологии, которые у нас есть, очень разорительны для планеты. Планета их не выдержит, и развитие синтетической биологии, генной инженерии, биотехнологий позволяют сегодня человеку, копируя природу, дает ему возможность развиваться, не возвращаясь к первобытному состоянию, двигаться вперед, но и в то же время сохранять биологический баланс", — сказал он.

Онищенко подчеркнул: сейчас перед человечеством есть огромные горизонты возможностей, но в то же время существуют огромные риски. Необходим контроль, чтобы современные технологии не использовались в злонамеренных целях.

"Эта тема не была воспринята сейчас, но над ней надо работать как над перспективой, не отбрасывая то, что уже было достигнуто, потому что тогда будет еще хуже", — сказал парламентарий.

Мигранты: российский опыт

Парламентарий рассказал, что на заседании комитета обсуждались и вопросы миграции.

По словам Онищенко, в своем выступлении он говорил о том, что, решая проблемы беженцев, политики не учитывают многие риски, и это чревато серьезными последствиями.

"Мы сегодня, говоря о миграции, все считаем: деньги, моральный ущерб, насилие. Но мы забываем о другом: миграция несет в себе риски, которые могут затронуть не только Европу, не только страну, которая приняла мигрантов. Это может вызвать глобальные пандемические проблемы за счет распространения заболеваний", — сказал депутат.

По словам Онищенко, в Йемене, по данным ВОЗ недельной давности, от холеры умерло 1,5 тысяч человек, выявлено еще 300 тысяч заболевших, причем эту цифру можно смело умножить на десять.

В то же время Йемен граничит с Саудовской Аравией, эта страна входит в десятку стран, куда в основном ездят российские туристы. "Это светский туризм круглый год, это место паломничества мусульман, и туда очень много ездит из России, 30-40 тысяч из РФ выезжает каждый год. Хотя Саудовская Аравия предъявляет жесточайшие требования к тем, кто едет на хадж, но гарантий никаких нет", — сказал парламентарий.

Онищенко обратил внимание, что еще несколько лет назад РФ была второй страной в мире после США по приему мигрантов. В основном это были выходцы из стран бывшего СССР. Мигранты способствовали решению проблем с дефицитом рабочей силы.

"Для нас мигранты из стран бывшего СССР были органичны, хотя и эта проблема еще не решена. Но мы вышли из одного культурного и образовательного поля. Эти люди так или иначе разговаривали на русском языке. У нас были претензии к нашему бизнесу, но для нас это было более понятно и не являлось какой-то проблемой", — сказал он.

К сожалению, констатировал Онищенко, российский опыт "не прозвучал" на площадке ПА ОБСЕ.

"Наш опыт может быть полезен не только Европе, но и всему миру. Те вопросы, которые мы решали в законодательном плане, медицинском плане — это очень важно. Но этот опыт здесь не прозвучал", — сказал он.

ПА ОБСЕ должна сохранить нейтралитет

Онищенко также считает, что площадка ПА ОБСЕ должна продолжать оставаться нейтральной.

"Площадка ОБСЕ имеет ценность лишь в одном случае: ее решения никого не интересуют, они не ратифицируются и не являются обязательными к исполнению. Но пока эта площадка будет сохранять за собой такую нейтральную транспарантную атмосферу, она будет нужна. Как только она превратится в приложение к политикам, к руководителям европейских государств, она прекратит свою полезность", — сказал он.

По мнению российского парламентария, ее ценность заключается в том, что "здесь есть возможность высказаться и быть услышанным, возможность кому-то послушать и понять, что происходит, из первых уст, и эту ценность никому нельзя терять".

Однако, заметил Онищенко, сейчас ПА ОБСЕ свою нейтральность в какой-то степени теряет.

"Здесь я пока наблюдаю определенную предвзятость, ангажированность — люди приехали уже с готовым мнением, которое им навязали. Вот это гибель для организации, и это надо услышать всем, вовремя остановиться и вернуться на исходные позиции", — сказал он.