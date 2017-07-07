МИД назвал конфронтационной резолюцию ПА ОБСЕ по Восточной Европе

МИНСК, 8 июл — Sputnik. В МИД Беларуси назвали конфронтационной принятую на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ резолюцию "Положение в Восточной Европе", многие пункты которой содержат критику в адрес республики.

Резолюция по ситуации в Восточной Европе, подготовленная Швецией, рассматривалась делегатами летней сессии ПА ОБСЕ в эти дни в Минске. Шведские авторы критично высказываются в резолюции о степени свободы слова и демократии в постсоветских странах — в том числе Беларуси, России и Азербайджане.

"Действительно, в одну из 16 принятых Ассамблеей резолюций "Положение в Восточной Европе" включен ряд параграфов, посвященных ситуации в Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Минск выступает против резолюции ПА ОБСЕ по Восточной Европе

Данный документ в целом носит конфронтационный характер", — говорится в комментарии начальника управления информации — пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Мирончика. Комментарий опубликован на сайте МИД.

Мирончик подчеркнул, что республика последовательно выступает против подобных резолюций, которые не несут никакой добавленной стоимости.

"Они не только не помогают странам решать какие бы то ни было внутренние проблемы, но и ведут к дальнейшему росту напряженности, углублению недоверия в отношениях между государствами", — сказал он.

Представитель МИД обратил внимание, что название документа, которое претендует на всеобъемлющий анализ ситуации в восточноевропейском регионе, явно не отвечает его содержанию.

В то же время в МИД выразили надежду, что заинтересованные дискуссии, открытый диалог, личные впечатления от посещения Беларуси внесут вклад в повышение объективности оценок ситуации в республике депутатами ПА ОБСЕ в дальнейшем.

Как ранее сообщал Sputnik, в резолюции "Положение в Восточной Европе" подчеркивается, что парламентские выборы в Беларуси в 2016 году и президентские выборы в 2015 году не были свободными и честными. Также в документе выражается сожаление по поводу введения в республике "почти фактического запрета" на проведение пикетов, митингов и демонстраций представителями гражданского общества и оппозиции.

Авторы документа считают, что нарушения прав человека в республике носят системный и структурный характер. В документе осуждается отсутствие свободы СМИ в республике и отмечается, что в стране действуют законы, ограничивающие свободу эфирного вещания и интернета.

В основном проекте резолюции 11 пунктов из 23 посвящены критике Беларуси. В поправках к документу многие пункты предлагалось исключить.