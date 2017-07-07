Поддержка РБ резолюции по Крыму – это не проблемы между Минском и РФ

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Позиция Минска при голосовании в рамках сессии ПА ОБСЕ по выдвинутой Киевом резолюции "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины" не свидетельствует о наличии серьезных противоречий между Беларусью и Россией, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В пятницу в Минске общий комитет ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности большинством голосов одобрил резолюцию, инициированную Киевом, в котором Россию призывают отменить решение о присоединении Крыма. В документе также содержится требование к России отменить решение о признании документов, удостоверяющих личности жителей Донецкой и Луганской областей и прекратить "агрессию в Донбассе".

Не надо вовлекать Минск в споры России с ее соседями

Беларусь в лице белорусского парламентария Валерия Воронецкого, который присутствовал на голосовании, не стал голосовать ни "за", ни "против". Позднее представители российской делегации заявили, что Беларусь отказалась поддержать Россию по этому документу.

"Это не следует оценивать как индикатор каких-то негативных отношений между Москвой и Минском, в том числе, и по досье, связанном с юго-востоком Украины", — сказал Слуцкий журналистам в Минске.



© Sputnik / Виктор Толочко В ПА ОБСЕ приняли проект резолюции с призывом к России отдать Крым

Он подчеркнул, что Россия и Беларусь являются "теснейшими партнерами", и добавил, что "отношение к различным досье у партнеров может и отличаться".

"Раз принято такое решение, значит, белорусская делегация воздерживается. Но я бы не стал это возводить это в какую-то высокую степень и говорить о каких-то серьезных противоречиях между нашими странами", — подчеркнул российский депутат.

Со своей стороны Воронецкий заявил в беседе с журналистами, что Минск является переговорной площадкой по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Сегодня Беларусь заинтересована в том, чтобы установился мир на этой земле", — сказал депутат.

Он подчеркнул, что в этой связи Беларусь "не может быть вовлечена в те споры, которые сегодня есть между нашими соседями, которых мы любим, с которыми мы дружим и хотим иметь добрые отношения".

РФ ответит резолюцией о правах человека в Украине

К следующей сессии ПА ОБСЕ Россия планирует подготовить резолюцию о многочисленных нарушениях на Украине прав человека и норм международного права, заявил глава российской делегации, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой.

"В отличие от ничем не подтвержденных штампов украинской пропаганды про "оккупацию Крыма" и "гибридные российские войска на Донбассе", мы готовы предоставить факты, которые подтверждаются, в частности, отчетами Специальной мониторинговой миссии, работающей в зоне конфликта на востоке Украины", — цитирует Толстого его пресс-служба.

По словам депутата, резолюция будет содержать всеобъемлющий анализ преступлений со стороны киевских властей. Парламентарий обещал на 36 пунктов обвинений со стороны украинских коллег предоставить "136 пунктов по фактам нарушений фундаментальных прав и всех международных норм со стороны нынешних властей Украины, пришедших к власти в результате государственного переворота, поддержанного, кстати, рядом европейских государств".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.