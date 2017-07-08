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Путин рассказал журналистам о беседе с Трампом

08.07.2017 20:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июл — Sputnik. Накануне в рамках саммита впервые лично пообщались президенты РФ и США. Лидеры общались более двух часов. Открывая встречу, Путин сказал, что рад знакомству с Трампом, а тот, в свою очередь, что встретиться с российским президентом — честь, сообщает РИА Новости.

На пресс-конференции после саммита Путин высказал надежду на то, что удастся вывести российско-американские отношения из кризиса. По его словам, определенные предпосылки для этого созданы.

Путин рассказал журналистам о беседе с Трампом
© Sputnik / Виктор Толочко
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Путин заявил, что Трамп прислушался к ответам на вопросы о "вмешательстве" в американские выборы. "Он задал много вопросов на эту тему. Я, насколько был в состоянии ответить, ответил на все эти вопросы. Мне кажется, что он принял это к сведению и согласился. На самом деле, как он к этому относится, вы лучше спросите у него", — сказал Путин.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Путин со своей стороны заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для Москвы такое вмешательство не имеет смысла.

Американские журналисты пожаловались Путину, что Белый дом не предоставляет комментариев по поводу встречи двух лидеров, на что российский президент в шутку пообещал "устроить им", "указать". Президент подчеркнул, что считает себя не вправе раскрывать детали подобных бесед.

"Так как в мировой практике не принято на таком уровне, мне кажется, было бы не совсем корректно с моей стороны в деталях рассказывать наш разговор с президентом Трампом. Он меня спросил — я ему ответил. Он задал наводящие вопросы, я их разъяснил. Мне показалось, что он этими ответами удовлетворен", — сказал Путин.

Саммит "Группы двадцати" в Гамбурге проходит 7-8 июля. На его полях в пятницу состоялась первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.    

 
Теги: Минск
 
 
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Президент России Владимир Путин по итогам своего участия в саммите G20 в Гамбурге рассказал о встрече с американским лидером Дональдом Трампом и о невозможности...

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