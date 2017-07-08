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ПА ОБСЕ не включила резолюцию по Восточной Европе в итоговую декларацию

09.07.2017 12:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 июл — Sputnik. Парламентская ассамблея ОБСЕ не включила в итоговую декларацию резолюцию о ситуации в Восточной Европе, в которой критикуется ситуация в области прав человека и свобод в России и Беларуси.

ПА ОБСЕ не включила резолюцию по Восточной Европе в итоговую декларацию
© Sputnik / Виктор Толочко
МИД назвал конфронтационной резолюцию ПА ОБСЕ по Восточной Европе

В субботу за проект резолюции проголосовал общий комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ.

В частности, в резолюции говорилось о том, что в Беларуси "нарушения прав человека носят системный и структурный характер", а выборы не являются "ни свободными, ни честными". Также отмечалось, что в стране действуют ограничения на свободу собраний, отсутствует свобода СМИ. В документе содержался призыв к правительству республики отменить вынесенные смертные приговоры и приступить к работе по отмене этого вида наказания.

Вопрос о включении данной резолюцию в итоговую Минскую декларацию был вынесен на голосование на пленарном заседании сессии ПА ОБСЕ. Представитель белорусской делегации Валерий Воронецкий назвал документ непрофессиональным, сырым и конфронтационным. Ряд национальных делегаций поддержали идею голосования.

Автор резолюции шведский депутат Кристиан Хольм-Баренфельд согласился с необходимостью голосования, чтобы "достичь прогресса". Количество отданных голосов участников сессии "за" и "против" разделилось поровну — по 43.

"Необычная ситуация сложилась. Мы несколько раз пересчитывали голоса. "За" проголосовало 43, "против" — тоже 43. Мы обсудили процедурные вопросы, правила. Если большинства по этому вопросу нет, он не включается в Минскую декларацию", — резюмировала председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.

 
Теги: Минск
 
 
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В документе критикуется нарушение прав и свобод человека в России и Беларуси.

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