Резолюция с призывом к России отказаться от Крыма вошла в декларацию

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Участники Парламентской ассамблеи ОБСЕ по итогам сессии в Минске приняли декларацию, включающую резолюцию с призывом к России отказаться от Крыма.

В документе содержится резолюция украинской делегации под названием "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", авторы которой призывают РФ отменить решение о воссоединении с Крымом и "вывести оккупационные силы" с полуострова.

Было проведено голосование ПА ОБСЕ: "за" выступил 91 участник, "против" выступили 15. Трое воздержались. Российская делегация голосовала против декларации.

Крым стал российским регионом после проведенного на полуострове референдума в марте 2014 года. Тогда 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Несмотря на это Украина по-прежнему считает Крым своим и считает, что он временно оккупирован.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

26-я летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит в Минске с 5 по 9 июля. Участие в обсуждении принимают около 700 политиков из 57 стран.

На повестке сессии — доклады трех общих комитетов: по политическим вопросам и безопасности; по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде; по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.

Беларусь также представила свою резолюцию, посвященную мерам, которые позволят оперативно реагировать на появление новых психоактивных веществ.