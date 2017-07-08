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Муттонен переизбрали председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ
09.07.2017 13:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июл — Sputnik. Кристин Муттонен переизбрана на посту председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ в воскресенье в Минске.
На должность был выдвинут только один кандидат — действующий председатель Муттонен.
В соответствии с правилами организации, она избрана путем аккламации на должность председателя сессии 2018 года.
Кристин Муттонен является председателем ПА ОБСЕ с середины 2016 года.
Ранее, общаясь с журналистами, Муттонен достаточно лестно отзывалась о Беларуси, в частности, о наших женщинах, отмечая, что они играют значимую роль в политике и экономике страны. Кристин обратила внимание, что депутатский корпус Беларуси примерно на треть состоит из женщин, а среди занятого в экономике населения на их долю приходится 50%.
Также участники пленарного заседания ПА ОБСЕ в белорусской столице избрали четырех вице-спикеров ассамблеи: Маргарета Седерфельт — от Швеции, Виктор Пол Добре — от Румынии, Мариетта Тидей — от Италии и Роджер Уикер — от США.
В Минске проходила сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, по итогам которой в воскресенье была принята декларация. В документ не вошла
Резолюция, призывающая Россию
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Конкурентов у Кристин не оказалось: на должность была выдвинута только ее кандидатура.
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