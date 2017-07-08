Муттонен переизбрали председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Кристин Муттонен переизбрана на посту председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ в воскресенье в Минске.

На должность был выдвинут только один кандидат — действующий председатель Муттонен.

В соответствии с правилами организации, она избрана путем аккламации на должность председателя сессии 2018 года.

Кристин Муттонен является председателем ПА ОБСЕ с середины 2016 года.

Ранее, общаясь с журналистами, Муттонен достаточно лестно отзывалась о Беларуси, в частности, о наших женщинах, отмечая, что они играют значимую роль в политике и экономике страны. Кристин обратила внимание, что депутатский корпус Беларуси примерно на треть состоит из женщин, а среди занятого в экономике населения на их долю приходится 50%.

Также участники пленарного заседания ПА ОБСЕ в белорусской столице избрали четырех вице-спикеров ассамблеи: Маргарета Седерфельт — от Швеции, Виктор Пол Добре — от Румынии, Мариетта Тидей — от Италии и Роджер Уикер — от США.

В Минске проходила сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, по итогам которой в воскресенье была принята декларация. В документ не вошла резолюция по Восточной Европе , в которой критиковалась ситуация в области прав человека и свобод в России и Беларуси.

Резолюция, призывающая Россию отказаться от Крыма , была включена в декларацию.