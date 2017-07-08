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Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Минскую декларацию

09.07.2017 14:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 июл — Sputnik. Парламентская ассамблея ОБСЕ, в сессии которой приняли участие около 700 представителей из 57 стран, приняла Минскую декларацию в воскресенье в белорусской столице.

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Минскую декларацию
© Sputnik / Виктор Толочко
ПА ОБСЕ не включила резолюцию по Восточной Европе в итоговую декларацию

Ежегодная 26-я летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходила в Минске с 5 по 9 июля. В Беларуси впервые состоялось такое масштабное международное мероприятие.

По итогам встречи была принята Минская декларация, которая включает в себя резолюции трех общих комитетов ассамблеи: по политическим вопросам и безопасности; по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде; по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.

В декларацию не включили резолюцию "О положении в Восточной Европе", 11 из 23 пунктов которой содержат резкую критику ситуации в Беларуси. В документе критиковалась ситуация с правами и свободами граждан и содержался призыв к правительству РБ отменить вынесенные смертные приговоры и приступить к работе по отмене этого вида наказания.

На открытии сессии ПА ОБСЕ белорусский президент высказался, что демократии и прав человека в Беларуси сегодня не меньше, чем в Европе. Также глава государства опроверг упреки европейских критиков в том, что в республике отсутствует свобода слова и СМИ и назвал это невозможным в век интернета.

Вместе с тем, в декларации была принята резолюция с призывом к России отменить решение о воссоединении с Крымом и "вывести оккупационные силы" с полуострова. Было проведено голосование ПА ОБСЕ: "за" выступил 91 участник, "против" выступили 15. Трое воздержались. Российская делегация голосовала против декларации.

Наряду с Минской декларацией ПА ОБСЕ одобрила принятие 13 резолюций, включая российские "Об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму" и "О недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и последователей других религий".

 
Теги: Минск
 
 
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В документ не включили резолюцию о ситуации с правами и свободами граждан России и Беларуси.

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