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Лукашенко пригласил американскую делегацию ОБСЕ на учения "Запад-2017"
09.07.2017 23:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко лично пригласил американскую делегацию ПА ОБСЕ посетить военные учения "Запад-2017" в сентябре. Об этом сообщил глава американской делегации Роджер Уикер в эфире в интервью передаче "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1".
© Sputnik / Виктор Толочко
"Он заверил нас, что наблюдателям будет рад. Рад видеть нас в их числе", — сказал член Сената Конгресса США Уикер.
Глава делегации сказал, что хочет чаще приезжать в нашу страну, и пожелал, чтобы больше белорусов приезжали в США.
"Думаю, когда видишь людей, чем люди живут. Думаешь об общих ценностях для всего человечества", — пояснил он.
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Глава американской делегации сказал, что хочет чаще приезжать в нашу страну, и пожелал, чтобы больше белорусов приезжали в США.
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