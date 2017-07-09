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Лукашенко пригласил американскую делегацию ОБСЕ на учения "Запад-2017"

09.07.2017 23:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко лично пригласил американскую делегацию ПА ОБСЕ посетить военные учения "Запад-2017" в сентябре. Об этом сообщил глава американской делегации Роджер Уикер в эфире в интервью передаче "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1".

Лукашенко пригласил американскую делегацию ОБСЕ на учения "Запад-2017"
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Он заверил нас, что наблюдателям будет рад. Рад видеть нас в их числе", — сказал член Сената Конгресса США Уикер.

Глава делегации сказал, что хочет чаще приезжать в нашу страну, и пожелал, чтобы больше белорусов приезжали в США.

"Думаю, когда видишь людей, чем люди живут. Думаешь об общих ценностях для всего человечества", — пояснил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава американской делегации сказал, что хочет чаще приезжать в нашу страну, и пожелал, чтобы больше белорусов приезжали в США.

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