МИНСК, 9 июл — Sputnik. Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен призналась, что осталась довольна прошедшей встречей в Минске, прозвучало в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1".

Ожидания от площадки в Минске

26-ая сессия ПА ОБСЕ проходила в Минске с 5 по 9 июля. В обсуждении приняли участие около 700 представителей из 57 стран. Беларусь впервые принимала столь масштабное мероприятие.

"Я говорила о своих больших ожиданиях, ведь я уже здесь была в марте. И теперь я должна сказать: я восхищена. Больше, чем я могла ожидать, все настолько хорошо организовано. Просто идеально. Я уверена, все делегаты наслаждаются своим пребыванием", — сказала Муттонен.

Проект "Хельсинки-2"

© Sputnik / Виктор Толочко Политолог о декларации ПА ОБСЕ в Минске: это наш дипломатический успех

Председатель ПА ОБСЕ поблагодарила белорусского лидера, национальную делегацию нашей страны, а также всех жителей республики.

В интервью она отметила, что имела разговор с Александром Лукашенко о проекте "Хельсинки-2", который тот предложил, и, по ее мнению, эта инициатива важна для окружающих.

"Я думаю, это очень хорошая идея, потому что необходимо как можно скорее решить накопившиеся проблемы. У меня была очень интересная беседа с президентом, я сказала: "Да, но необходимо время", на что он сказал: "Времени у нас нет, мы немедленно должны двигаться в данном направлении. Необходимо бежать". С этим абсолютно согласна. Я думаю, все сейчас понимают, что во многих моментах мы должны ускориться. Вновь начать переговорный процесс и создать базу, на которой можно работать вместе, доверять друг другу. Доверие и сотрудничество действительно необходимы. Все для наших людей, для безопасности и процветания", — ответила председатель ПА ОБСЕ.

Борьба с терроризмом и глобальными вызовами

Кристин Муттонен сообщила, что ОБСЕ планирует бороться с другими проблемами, среди которых терроризм.

"В самый первый день работы здесь мы приняли решение о создании комитета по противодействию терроризму. Это необходимо, от него страдают все страны. Наша задача собрать всех экспертов вместе за одним столом и найти решение проблемы. Что самое главное, надо подумать о молодежи. Почему она поддается радикализации, какие на это есть причины. Конечно, киберпреступность — эта проблема станет одной из главных на предстоящей встрече этой осенью. Еще я бы отметила и другие проблемы, например, изменение климата. Изменение климата — это вопрос безопасности, касающийся питьевой воды, засухи, голода, и нам необходимо иметь дело с этими вызовами", — отметила Муттонен.

Она также отметила миротворческую роль Беларуси в мире, добавив, что важно, чтобы такие страны, как наша республика, были.

"Думаю очень важно, чтобы были такие страны, как Беларусь, страны, которые могут выступать не только в роли моста между Востоком и Западом, но и создать платформу для диалога по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе или вокруг Украины. Страны, подобные Беларуси, стараются и предоставляют площадку для диалога. Безусловно, важно собрать заинтересованных людей вместе, также необходимы доверительные отношения, ведь в первую очередь конфликтующие стороны хотят доверять вам, чтобы приехать сюда. Это то, что Беларусь старается делать", — резюмировала председатель ПА ОБСЕ.