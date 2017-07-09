МИНСК, 10 июл — Sputnik. Прошедшая в Минске сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ была проведена на достойном уровне, Минск демонстрирует в последнее время свою способность быть эффективной переговорной площадкой, заявил министр иностранных дел Владимир Макей, открывая семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Сессия ПА ОБСЕ: Минская декларация и другие итоги

"Сессия была проведена на достойном уровне. Я встречался со многими парламентариями. Многие из них говорили, что они были позитивно шокированы увиденным в Беларуси. Это не значит, что наша работа на этом останавливается. Мы в начале большого пути по преодолению того негативного имиджа, восприятия нашей страны в западном общественном мнении", — сказал Макей.

По словам министра, позитивные тенденции наблюдаются и в работе дипмиссий за рубежом, направленной на развитие экономических отношений. В частности, за пять месяцев белорусский экспорт вырос почти на 23%, что составило около 2 миллиардов.

"Это неплохой результат, но я бы попросил вас не самообольщаться этими цифрами и учитывать ту низкую базу прошлого года по отношению к которой происходит рост экспорта", — заметил Макей.

Он подчеркнул, что проходящий в Минске 10-14 июля семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь "Основные направления деятельности белорусских загранучреждений в современных условиях" позволяет сверить часы по внешнеэкономической деятельности, уточнить задачи, обсудить существующие проблемы с представителями заинтересованных министерств и ведомств, найти оптимальные пути решения.

В рамках нынешней учебы, в частности, предполагается проведение совещания с президентом Беларуси, в котором также примут участие высшие должностные лица, министры, руководители госорганов и ведущие экспортеры.