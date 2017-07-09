Фотофакт: тысячи людей протестуют в Турции

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Многотысячные митинги оппозиции проходят в Турции в эти дни, сообщает агентство Sputnik Türkiye .

Оппозиция объявила "Марш справедливости" в июне: тысячи активистов шли от Анкары до Стамбула. Шествие возглавлял лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. После преодоления расстояния в 450 километров активисты устроили в воскресенье в Стамбуле многотысячный митинг.

Кроме Стамбула, митинги оппозиции проходят в эти дни во многих городах Турции — граждане выражают свое несогласие с политикой действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана.



© AFP/ YASIN AKGUL Граждане Турции выражают свое несогласие с политикой Реджепа Тайипа Эрдогана

Поводом для акций оппозиции стал приговор депутату НРП Энису Бербероглу — его приговорили к 25 годам тюрьмы за разглашение прессе подробностей по делу об обыске грузовиков, принадлежащих Национальной разведывательной организации и направлявшихся в Сирию.

Хотя грузовики и позиционировались как гуманитарный груз, в них были обнаружены артиллерия и снаряды, что вызвало крупный скандал. По версии обвинения, "слил" фото и видео обыска грузовиков именно Бербероглу.



© AFP/ YASIN AKGUL Оппозиция объявила "Марш справедливости" в июне: тысячи активистов шли от Анкары до Стамбула

Протестующие в Стамбуле и других городах Турции выступают с призывами освободить осужденного депутата, а также настаивают на том, чтобы Эрдоган ушел в отставку. По оценкам НРП, на митинги в стране вышли более полутора миллионов человек.