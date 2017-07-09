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МИД и депутаты объяснили голосование Беларуси в ПА ОБСЕ

10.07.2017 11:58 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июл — Sputnik. Разное голосование белорусских парламентариев по вопросу принятия итоговой декларации Минской сессии ПА ОБСЕ в Минске — нормальное явление, заявил в понедельник журналистам глава МИД Беларуси Владимир Макей.

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Итоговая декларация летней сессии ПА ОБСЕ была принята накануне в Минске. За документ, содержащий критику России, проголосовали четверо из шести белорусских делегатов на парламентской ассамблее.

"То, что парламентарии, представляющие различные взгляды, проголосовали по-разному — это не трагедия, а нормальное развитие демократических процессов", — заявил Макей.

Министр напомнил: решения по декларации принимал не МИД, а сами парламентарии.

"Эта декларация — итог работы всей сессии парламентской ассамблеи в Минске. Мы не могли ведь вообще не выпустить декларацию", — пояснил депутат Палаты представителей Валерий Воронецкий и добавил, что в целом работа ассамблеи в Минске была плодотворной.

Каждый делегат, заверил Воронецкий, принимал решение по голосованию за итоговую декларацию самостоятельно.

 
Теги: Минск
 
 
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Парламентарии уверены, что принятие Минской декларации было итогом плодотворной работы ПА ОБСЕ в Минске.

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