Минская декларация принята на ПА ОБСЕ, резолюция по Беларуси в нее не вошла

По итогам 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ 9 июля была принята Минская декларация, однако резолюция с критикой Беларуси в нее не вошла.

За резолюцию «О положении в Восточной Европе» проголосовали 43 делегата, против – также 43, а согласно регламенту, документ может быть включен в итоговую декларацию только большинством голосов.

Отметим, что 8 июля в ходе заседания Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам резолюция была принята большинством голосов, однако, по заявлению пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Мирончика, она носит «конфронтационный характер».

Резолюция по Беларуси включала следующие позиции:

Нарушения прав человека по-прежнему носят системный и структурный характер.

Выборы. По мнению авторов резолюции, «президентские выборы в октябре 2015 и парламентские выборы в сентябре 2016 не были ни свободными, ни честными».

Введенные ограничения на свободу собраний, которые подразумевают их «почти фактический запрет».

Отсутствие свободы СМИ и увеличение давления журналистов.

В тексте резолюции есть непосредственные призывы к правительству Беларуси. В числе требований резолюции:

Немедленное освобождение и реабилитация всех политических заключенных.

Осудить недавние массовые аресты и нарушение властями права на демонстрации.

Осуждение принятия серии репрессивных законов, ограничивающих основные права на свободу собраний, выражения мнений и дают дополнительные полномочия сотрудникам КГБ.

Отмена статьи 193.1 УК, которая предусматривает наказание в виде тюремного заключения до двух лет за «деятельность от имени незарегистрированной организации».

Призыв к правительству Беларуси выполнить свои обязательства в рамках ОБСЕ в отношении свободы собраний и свободы выражения мнений и к либерализации законодательства.

Немедленный отзыв всех приговоров по выполнению смертной казни и начало работы по отмене смертной казни.

Принятие мер к обеспечению свободных и честных будущих выборов.

Белорусская делегация приветствовала аплодисментами решение ПА ОБСЕ не вносить критическую в отношении Беларуси резолюцию в итоговую Минскую декларацию, передает БелаПАН .

В Минскую декларацию попали другие резолюции, принятые во время работы сессии тремя комитетом. Среди них:

«Питьевая вода: укрепление сотрудничества в целях защиты дефицитного ресурса, на который влияют негативные изменения климата».

«Наблюдение за выборами в условиях использования новых технологий голосования».

«Предупреждение сексуальной эксплуатации детей в интернете с использование технологических достижений».

«Отмена смертной казни».

«Мультикультурализм – роль культурных ценностей в развитии демократии в условиях глобализации».

«О недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и последователей других религий».