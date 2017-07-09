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Минская декларация принята на ПА ОБСЕ, резолюция по Беларуси в нее не вошла

10.07.2017 12:28 — Новости Политики | БДГ  
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По итогам 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ 9 июля была принята Минская декларация, однако резолюция с критикой Беларуси в нее не вошла.

За резолюцию «О положении в Восточной Европе» проголосовали 43 делегата, против – также 43, а согласно регламенту, документ может быть включен в итоговую декларацию только большинством голосов.

Отметим, что 8 июля в ходе заседания Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам резолюция была принята большинством голосов, однако, по заявлению пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Мирончика, она носит «конфронтационный характер».

Резолюция по Беларуси включала следующие позиции:

  • Нарушения прав человека по-прежнему носят системный и структурный характер.
  • Выборы. По мнению авторов резолюции, «президентские выборы в октябре 2015 и парламентские выборы в сентябре 2016 не были ни свободными, ни честными».
  • Введенные ограничения на свободу собраний, которые подразумевают их «почти фактический запрет».
  • Отсутствие свободы СМИ и увеличение давления журналистов.
  • В тексте резолюции есть непосредственные призывы к правительству Беларуси. В числе требований резолюции:
  • Немедленное освобождение и реабилитация всех политических заключенных.
  • Осудить недавние массовые аресты и нарушение властями права на демонстрации.
  • Осуждение принятия серии репрессивных законов, ограничивающих основные права на свободу собраний, выражения мнений и дают дополнительные полномочия сотрудникам КГБ.
  • Отмена статьи 193.1 УК, которая предусматривает наказание в виде тюремного заключения до двух лет за «деятельность от имени незарегистрированной организации».
  • Призыв к правительству Беларуси выполнить свои обязательства в рамках ОБСЕ в отношении свободы собраний и свободы выражения мнений и к либерализации законодательства.
  • Немедленный отзыв всех приговоров по выполнению смертной казни и начало работы по отмене смертной казни.
  • Принятие мер к обеспечению свободных и честных будущих выборов.

Белорусская делегация приветствовала аплодисментами решение ПА ОБСЕ не вносить критическую в отношении Беларуси резолюцию в итоговую Минскую декларацию, передает БелаПАН.

В Минскую декларацию попали другие резолюции, принятые во время работы сессии тремя комитетом. Среди них:

  • «Питьевая вода: укрепление сотрудничества в целях защиты дефицитного ресурса, на который влияют негативные изменения климата».
  •  «Наблюдение за выборами в условиях использования новых технологий голосования».
  • «Предупреждение сексуальной эксплуатации детей в интернете с использование технологических достижений».
  • «Отмена смертной казни».
  • «Мультикультурализм – роль культурных ценностей в развитии демократии в условиях глобализации».
  • «О недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и последователей других религий».

Напомним, 26-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходила в Минске с 5 по 9 июля. На ней был принят проект резолюции Украины «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины» принят ПА ОБСЕ, Россия проголосовала против. Беларусь не поддержала попытку РФ снять с повестки дня ПА ОБСЕ украинскую резолюцию.

 
Теги: Минск
 
 
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По итогам 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ 9 июля была принята Минская декларация, однако резолюция с критикой Беларуси в нее не вошла.

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