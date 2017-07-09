Минская декларация принята на ПА ОБСЕ, резолюция по Беларуси в нее не вошла

По итогам 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ 9 июля была принята Минская декларация, однако резолюция с критикой Беларуси в нее не вошла.
За резолюцию «О положении в Восточной Европе» проголосовали 43 делегата, против – также 43, а согласно регламенту, документ может быть включен в итоговую декларацию только большинством голосов.
Отметим, что 8 июля в ходе заседания Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам резолюция была принята большинством голосов, однако, по заявлению пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Мирончика, она носит «конфронтационный характер».
Резолюция по Беларуси включала следующие позиции:
Нарушения прав человека по-прежнему носят системный и структурный характер.
Выборы. По мнению авторов резолюции, «президентские выборы в октябре 2015 и парламентские выборы в сентябре 2016 не были ни свободными, ни честными».
Введенные ограничения на свободу собраний, которые подразумевают их «почти фактический запрет».
Отсутствие свободы СМИ и увеличение давления журналистов.
В тексте резолюции есть непосредственные призывы к правительству Беларуси. В числе требований резолюции:
Немедленное освобождение и реабилитация всех политических заключенных.
Осудить недавние массовые аресты и нарушение властями права на демонстрации.
Осуждение принятия серии репрессивных законов, ограничивающих основные права на свободу собраний, выражения мнений и дают дополнительные полномочия сотрудникам КГБ.
Отмена статьи 193.1 УК, которая предусматривает наказание в виде тюремного заключения до двух лет за «деятельность от имени незарегистрированной организации».
Призыв к правительству Беларуси выполнить свои обязательства в рамках ОБСЕ в отношении свободы собраний и свободы выражения мнений и к либерализации законодательства.
Немедленный отзыв всех приговоров по выполнению смертной казни и начало работы по отмене смертной казни.
Принятие мер к обеспечению свободных и честных будущих выборов.
Белорусская делегация приветствовала аплодисментами решение ПА ОБСЕ не вносить критическую в отношении Беларуси резолюцию в итоговую Минскую декларацию, передает БелаПАН.
В Минскую декларацию попали другие резолюции, принятые во время работы сессии тремя комитетом. Среди них:
«Питьевая вода: укрепление сотрудничества в целях защиты дефицитного ресурса, на который влияют негативные изменения климата».
«Наблюдение за выборами в условиях использования новых технологий голосования».
«Предупреждение сексуальной эксплуатации детей в интернете с использование технологических достижений».
«Отмена смертной казни».
«Мультикультурализм – роль культурных ценностей в развитии демократии в условиях глобализации».
«О недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и последователей других религий».
Напомним, 26-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходила в Минске с 5 по 9 июля. На ней был принят проект резолюции Украины «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины» принят ПА ОБСЕ, Россия проголосовала против. Беларусь не поддержала попытку РФ снять с повестки дня ПА ОБСЕ украинскую резолюцию.
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