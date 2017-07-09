Макей рассказал об упрощении визового режима с ЕС

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал о том, что диалог между нашей страной и Евросоюзом об упрощении визового режима продолжается.

«Мы обсуждаем, находимся в диалоге. Есть некоторые технические моменты, над которыми мы активно работаем», - цитирует министра иностранных дел БЕЛТА .

Владимир Макей отметил, что в данном вопросе не надо торопиться, диалог продолжается и следует дождаться его итогов. Кроме того, министр напомнил, что вопрос упрощения визового режима напрямую связан с вопросом реадмиссии.

Отметим, что 22 июня по итогам переговоров с министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком, Макей рассказал о заинтересованности европейских партнеров в решении вопроса о реадмиссии. Тогда министр отметил, что стороны решают «технические моменты», требующие урегулирования, но не имеют по ним никаких принципиальных разногласий.

20 июня в белорусской столице прошел очередной раунд переговоров по упрощению визового режима. Данный вопрос стороны не могут урегулировать уже несколько лет, а о возможном подписании документа говорится с 2014 года .