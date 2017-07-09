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Макей рассказал об упрощении визового режима с ЕС

10.07.2017 15:22 — Новости Политики | БДГ  
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал о том, что диалог между нашей страной и Евросоюзом об упрощении визового режима продолжается.

«Мы обсуждаем, находимся в диалоге. Есть некоторые технические моменты, над которыми мы активно работаем», - цитирует  министра иностранных дел БЕЛТА.

Владимир Макей отметил, что в данном вопросе не надо торопиться, диалог продолжается и следует дождаться его итогов. Кроме того, министр напомнил, что вопрос упрощения визового режима напрямую связан с вопросом реадмиссии.

Отметим, что 22 июня по итогам переговоров с министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком, Макей рассказал о заинтересованности европейских партнеров в решении вопроса о реадмиссии. Тогда министр отметил, что стороны решают «технические моменты», требующие урегулирования, но не имеют по ним никаких принципиальных разногласий.

20 июня в белорусской столице прошел очередной раунд переговоров по упрощению визового режима. Данный вопрос стороны не могут урегулировать уже несколько лет, а о возможном подписании документа говорится с 2014 года.

Напомним также, что 2 июня министр иностранных дел Владимир Макей во время международной конференции "Экономическая безопасность в глобализированном мире" в рамках экспертной инициативы "Минский диалог" заявил о том, что для либерализации визового режима между Беларусью и Евросоюзом необходимо некоторое время на устранение технических вопросов, которые присутствуют в повестке дня. Владимир Макей также отметил, что не ставил бы какие-то конкретные сроки относительно облегчения визового режима.

 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал о том, что диалог между нашей страной и Евросоюзом об упрощении визового режима продолжается.

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