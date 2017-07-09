Количество загранучреждений в Беларуси увеличится, ненужные - закроют

Количество аккредитованных в Беларуси иностранных учреждений может быть увеличено, тогда как неэффективные планируется закрыть.

Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей журналистам на открытии посольства Нидерландов. Он отметил, что ведомство анализирует работу открытых в стране загранучреждений и международных структур, которых насчитывается порядка 60.

«Возможно, будем вносить главе государства предложения по закрытию каких-то неэффективно действующих загранучрежедений. Возможно - по открытию новых загранучреждений в тех странах, которые являются перспективными для Беларуси», - сказал он.

Напомним, 10 июля в Минске было открыто отделение посольства Нидерландов.