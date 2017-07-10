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Санкции против РФ: будет ли эффект бумеранга

11.07.2017 08:36 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июл — Sputnik. Американские СМИ предупреждают: новый виток санкций против Российской Федерации может негативно отразиться на интересах США.

Санкции против РФ: будет ли эффект бумеранга
© Flickr/ European People's Party
Евросоюз решил продлить экономические санкции против России

В Конгрессе США находится законопроект об усилении санкций в отношении России в связи с якобы вмешательством РФ выборы 2016 года в США.  Администрация США поддерживает санкции, которые содержатся в данном законопроекте, заявил директор по вопросам законодательной деятельности при Белом доме Марк Шорт.

Между тем, как пишет Wall Street Journal, этот законопроект может ударить и по американским нефтегазовым компаниям, что, напротив, поможет России и Китаю.

"Американские компании будут отрезаны от крупнейших проектов освоения глубоководных месторождений, в которых задействованы попавшие под санкции российские фирмы", — констатирует издание.

Проблема заключается в положении законопроекта о расширении перечня ограничений на взаимодействие американских и российских компаний. Издание отмечает, что эти ограничения не распространяются на Китай и Россию. Тогда Россия может "даже использовать эти законы, чтобы навредить американским компаниям", а именно целенаправленно направлять заявки на участие в освоение какого-то месторождения. США, в свою очередь, будут вынуждены отзывать свои заявки.

По мнению вице-президента американского Национального совета внешней торговли в Нью-Йорке Ричарда Савайи, это одно отдельно взятое положение законопроекта лишит компании США прав осваивать месторождения нефти и газа на около 100 миллиардов долларов в течение 10 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Вопрос санкций поднимался и на встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Гамбурге.

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