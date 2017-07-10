Лукашенко: Россия остается стратегическим союзником Минска

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не стремится делать выбор между Востоком и Западом, но Россия была и остается стратегическим союзником республики.



© Sputnik / Виктор Толочко Макей: нам удалось обеспечить равные права граждан Беларуси и России

Во вторник глава государства провел совещание по приоритетам внешней политики Беларуси.

"Стратегическим союзником нашей страны была, есть и останется Россия. Мы проводим согласованную линию во внешней политике и в сфере безопасности, успешно развиваем комплекс социально-гуманитарных вопросов", — сказал президент.

Его слова приводит пресс-служба главы государства.Он подчеркнул, что Россия является основным торгово-экономический партнером республики, Минск и Москва вместе вырабатывают общие подходы по ключевым подходам в экономике. Глава государства заметил, что "несмотря на все возникающие для нас преграды на этом рынке, в том числе и искусственные, спрос на наш товар есть и он будет возрастать".Он заявил, что в сложившихся условиях "надо спокойно, уверенно и настойчиво продолжать работу с российской стороной над решением конкретных экономических вопросов".

"К сожалению, определенные сложности для нас на этом рынке есть", — сказал президент.

"Если россияне сегодня говорят, что эмбарго, санкции — это шанс для их экономики, вы должны понимать, что это не меньший шанс и для нашей экономики, потому что наши народнохозяйственные связи очень переплетены и кооперация глубочайшая… Когда они говорят об импортозамещении, это шанс для нашего импортозамещения, если они говорят, что это шанс для отечественного товаропроизводителя, то считайте, что это шанс и для белорусских товаропроизводителей", — подчеркнул Лукашенко.

Президент также заявил, что Беларусь должна повышать свою роль в международной политике, пора "во весь голос заявлять о себе на мировой арене" и выстраивать "внешнеполитическую деятельность более масштабно и наступательно".

Он пояснил, что, несмотря на то, что Беларусь является молодым суверенным государством, государственные образования, преемницей которых она является, были полноправными участниками происходивших в регионе событий.

"Определенный исторический опыт активной внешней политики у нас есть", — сказал президент.

Он заявил, что "современный этап развития белорусского государства требует выстраивать нашу внешнеполитическую и экономическую деятельность по-новому — более масштабно и наступательно".

"Считаю, что настало время, когда нам надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене. Активнее продвигать и защищать свои национальные интересы", — подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что это нужно не ради удовлетворения каких-то амбиций, а ради укрепления политического и экономического суверенитета страны.

По словам президента, "сегодня ради укрепления авторитета страны необходимо расширять круг деловых партнеров и надежных союзников — не ссориться, а дружить со всеми".

"Принципиально важно в равной степени развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая выбора между ними. Налаживать контакты нужно везде, чтобы нас знали и понимали. Только тогда с уверенностью можно рассчитывать на установление взаимовыгодных отношений", — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь это давно делает, и многовекторность — одно из приоритетов белорусской внешней политики.