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Что думает Макей о «расколе белорусских парламентариев»

11.07.2017 11:30 — Новости Политики | БДГ  
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Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что не видит трагедии в том, что белорусские депутаты не сошлись во мнениях.

В Минске на заседании ПА ОБСЕ резолюция с критикой России была одобрена 4 депутатами, два – были против.

«То, что парламентарии, представляющие различные взгляды, проголосовали по-разному: кто-то «за», кто-то «против» – я не рассматриваю это как трагедию. Идет нормальный процесс развития политической системы, как в любой нормальной демократической стране, – ответил Макей журналистам TUT.BY после церемонии открытия посольства Нидерландов в Минске.

Однако Минская декларация была принята, а в нее входила резолюция, критикующая Россию за аннексию Крыма и Севастополя. По словам депутата Валерия Воронецкого, Беларусь не могла не принять Минскую декларацию и пойти против итогов минской сессии ПА ОБСЕ.

Напомним, 26-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходила в Минске с 5 по 9 июля. На ней был принят проект резолюции Украины «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины» принят ПА ОБСЕ, Россия проголосовала против.

Резолюция призывает Россию, «как оккупирующую державу на Крымском полуострове», обеспечить беспрепятственное передвижение СММ ОБСЕ на территории Крыма, а также напоминает о поддержке Минского протокола и Минского меморандума по урегулированию ситуации на Донбассе.

Белорусская делегация, как и многие другие, участвующие в заседании ПАСЕ ОБСЕ, не поддержала позицию России.

Отметим, что некоторые российские СМИ называют ситуацию, произошедшую на ПА ОБСЕ, «расколом среди белорусских парламентариев».

 
Теги: Минск
 
 
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Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что не видит трагедии в том, что белорусские депутаты не сошлись во мнениях. В Минске на заседании ПА ОБСЕ резолюция с...

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