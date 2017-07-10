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Что думает Макей о «расколе белорусских парламентариев»
11.07.2017 11:30 — Новости Политики | БДГ
Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что не видит трагедии в том, что белорусские депутаты не сошлись во мнениях.
В Минске на заседании ПА ОБСЕ резолюция с критикой России была одобрена 4 депутатами, два – были против.
«То, что парламентарии, представляющие различные взгляды, проголосовали по-разному: кто-то «за», кто-то «против» – я не рассматриваю это как трагедию. Идет нормальный процесс развития политической системы, как в любой нормальной демократической стране, – ответил Макей журналистам
Однако Минская декларация была принята, а в нее входила резолюция, критикующая Россию за аннексию Крыма и Севастополя. По словам депутата Валерия Воронецкого, Беларусь не могла не принять Минскую декларацию и пойти против итогов минской сессии ПА ОБСЕ.
Напомним, 26-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Резолюция призывает Россию, «как оккупирующую державу на Крымском полуострове», обеспечить беспрепятственное передвижение СММ ОБСЕ на территории Крыма, а также напоминает о поддержке Минского протокола и Минского меморандума по урегулированию ситуации на Донбассе.
Белорусская делегация, как и многие другие, участвующие в заседании ПАСЕ ОБСЕ, не поддержала позицию России.
Отметим, что некоторые
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Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что не видит трагедии в том, что белорусские депутаты не сошлись во мнениях. В Минске на заседании ПА ОБСЕ резолюция с...
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