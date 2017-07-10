Вступление Беларуси в ВТО: все давно «за». ЕС и США помогут

Поддержка Беларуси в вопросе вступления в ВТО будет оказано Евросоюзом и США.

Об этом заявил 11 июля глава МИД Беларуси Владимир Макей на совещании по приоритетам внешней политики страны.

Макей отметил, что состоялись переговоры с 12 странами – участницами ВТО, в планах переговоры еще с 13 членами организации, в том числе, с США и странами ЕС, которые, по словам главы МИД, будут поддерживать Беларусь в процессе вступления в ВТО.

По итогам полномасштабного восьмого заседания, проведенного в Женеве в 2005 году, было решено подготовить финальный документ, в котором должны быть прописаны все условия вступления Беларуси в ВТО. В октябре 2017 года назначено девятое заседание рабочей группы.

Макей отметил, что Беларусь всегда придерживалась условия договора ЕАЭС. К 1 сентября президенту должны быть предоставлены документы, касающиеся данного вопроса и разработанные с учетом изменившейся политической и экономической обстановки в стране.

Напомним, вопрос о вступлении Беларуси во Всемирную торговую организацию поднимался на протяжении более 20 лет неоднократно.

В марте 2016 года состоялось совещание главы государства Александра Лукашенко с правительством, где он отметил, что вступление в ВТО для Беларуси «не должно стать самоцелью».

«С одной стороны, совершенно очевидно, что не интегрироваться в мировую торговую систему Беларусь позволить себе не может, так как наша экономика является экспортоориентированной, и от условий на внешнем рынке во многом зависит благосостояние страны», – сказал тогда Лукашенко.

Однако у него вызвала подозрения заинтересованность партнеров во вхождении в ВТО Беларуси и «некоторых коллег», которые в узком кругу говорят, что ВТО себя исчерпала.

На том совещании члены правительства высказались за вступление в организацию. Многие независимые белорусские экономисты с этим положением вопроса согласны.

«Переговоры с ВТО уже идут настолько неприлично долго, что определить стадию, на которой они находятся сегодня, не представляется возможным (а может даже уже и не интересным)», – прокомментировал БДГ возможную активизацию процесса вступления в ВТО Беларуси эксперт по экономике «Либерального клуба» Антон Болточко. Если Беларусь не хочет быть отшельницей во внешней торговле, то ей нужно в ВТО, считает эксперт.

«Мы – малооткрытая экономика. Такая экономика должна интегрировать в международную систему разделения труда», – считает руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса, экономист Ярослав Романчук.