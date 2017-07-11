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Лукашенко и Додон проведут переговоры в Витебске
11.07.2017 22:06 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июл – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном, который 12-14 июля посетит с рабочим визитом Беларусь, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.
Президенты Беларуси и Молдовы проведут встречу 13 июля в Витебске.
"Лидеры двух стран планируют обсудить весь спектр белорусско-молдавского сотрудничества в политической и социально-экономической сферах. Отдельное внимание будет уделено взаимодействию в формате интеграционных объединений", – сказали в пресс-службе.
Планируется, что в этот же день Додон примет участие в церемонии торжественного открытия XXVI Международного фестиваля "Славянский базар в Витебске".
В программе визита президента Молдовы также встречи с представителями деловых кругов Беларуси и молдавской диаспоры, посещение ряда предприятий и социокультурных объектов.
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Лидеры Беларуси и Молдовы обсудят сотрудничество в политике и экономике в столице "Славянского базара".
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