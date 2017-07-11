Лукашенко и Додон проведут переговоры в Витебске

МИНСК, 11 июл – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном, который 12-14 июля посетит с рабочим визитом Беларусь, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Президенты Беларуси и Молдовы проведут встречу 13 июля в Витебске.

"Лидеры двух стран планируют обсудить весь спектр белорусско-молдавского сотрудничества в политической и социально-экономической сферах. Отдельное внимание будет уделено взаимодействию в формате интеграционных объединений", – сказали в пресс-службе.

Планируется, что в этот же день Додон примет участие в церемонии торжественного открытия XXVI Международного фестиваля "Славянский базар в Витебске".

В программе визита президента Молдовы также встречи с представителями деловых кругов Беларуси и молдавской диаспоры, посещение ряда предприятий и социокультурных объектов.