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Лукашенко и Додон проведут переговоры в Витебске

11.07.2017 22:06 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июл – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном, который 12-14 июля посетит с рабочим визитом Беларусь, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Лукашенко и Додон проведут переговоры в Витебске
© Sputnik/
Молдавская диаспора ждет визита своего президента в Беларусь

Президенты Беларуси и Молдовы проведут встречу 13 июля в Витебске.

"Лидеры двух стран планируют обсудить весь спектр белорусско-молдавского сотрудничества в политической и социально-экономической сферах. Отдельное внимание будет уделено взаимодействию в формате интеграционных объединений", – сказали в пресс-службе.

Планируется, что в этот же день Додон примет участие в церемонии торжественного открытия XXVI Международного фестиваля "Славянский базар в Витебске". 

В программе визита президента Молдовы также встречи с представителями деловых кругов Беларуси и молдавской диаспоры, посещение ряда предприятий и социокультурных объектов.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Лидеры Беларуси и Молдовы обсудят сотрудничество в политике и экономике в столице "Славянского базара".

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