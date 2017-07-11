﻿ Новым главой ОБСЕ может стать швейцарский дипломат Гремингер. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новым главой ОБСЕ может стать швейцарский дипломат Гремингер

11.07.2017 21:10 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Кресло генерального секретаря ОБСЕ предложено отдать экс-постпреду Швейцарии при Организации Томасу Гремингеру, сообщил на пресс-конференции во вторник глава МИД Австрии Себастьян Курц.

Новым главой ОБСЕ может стать швейцарский дипломат Гремингер
© Sputnik / Виктор Толочко
Сессия ПА ОБСЕ: Минская декларация и другие итоги

По словам министра, страны, входящие в ОБСЕ, уже согласовали кандидатуру генерального секретаря на саммите глав МИД Организации в Маурбахе (Австрия).

Также были согласованы и кандидаты на три других поста в ОБСЕ. Верховным комиссаром по делам нацменьшинств должен стать Ламберто Заньер, который в июле оставил пост генсека ОБСЕ. Пост председателя по свободе СМИ может стать Арлем Дезир, экс-госсекретарь Франции по европолитике. Место главы БДИПЧ ОБСЕ может занять экс-глава МИД Исландии Ингеборг Солрун Гисладоттир.

Пост генсека освободился 1 июля в связи с истечением срока полномочий Заньера. Три других поста в ОБСЕ были свободны еще раньше, однако согласование кандидатов затянулось.

Беларусь также выдвигала кандидата на пост генсека ОБСЕ, ей была посол Беларуси в Австрии Елена Купчина. Кандидатуру Купчиной поддержала Россия.

Беларусь с 5 по 9 июля принимала летнюю 26-ю миссию ПА ОБСЕ. Республика впервые стала принимающей стороной столь масштабного политического мероприятия.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также на саммите в Мауэрбахе были согласованы три других кандидата на ключевые посты в ОБСЕ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Вступление Беларуси в ВТО: все давно «за». ЕС и США помогут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика