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Новым главой ОБСЕ может стать швейцарский дипломат Гремингер
11.07.2017 21:10 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июл — Sputnik. Кресло генерального секретаря ОБСЕ предложено отдать экс-постпреду Швейцарии при Организации Томасу Гремингеру, сообщил на пресс-конференции во вторник глава МИД Австрии Себастьян Курц.
© Sputnik / Виктор Толочко
По словам министра, страны, входящие в ОБСЕ, уже согласовали кандидатуру генерального секретаря на саммите глав МИД Организации в Маурбахе (Австрия).
Также были согласованы и кандидаты на три других поста в ОБСЕ. Верховным комиссаром по делам нацменьшинств должен стать Ламберто Заньер, который в июле оставил пост генсека ОБСЕ. Пост председателя по свободе СМИ может стать Арлем Дезир, экс-госсекретарь Франции по европолитике. Место главы БДИПЧ ОБСЕ может занять экс-глава МИД Исландии Ингеборг Солрун Гисладоттир.
Пост генсека освободился 1 июля в связи с истечением срока полномочий Заньера. Три других поста в ОБСЕ были свободны еще раньше, однако согласование кандидатов затянулось.
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Также на саммите в Мауэрбахе были согласованы три других кандидата на ключевые посты в ОБСЕ.
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