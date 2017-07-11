Новым главой ОБСЕ может стать швейцарский дипломат Гремингер

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Кресло генерального секретаря ОБСЕ предложено отдать экс-постпреду Швейцарии при Организации Томасу Гремингеру, сообщил на пресс-конференции во вторник глава МИД Австрии Себастьян Курц.



© Sputnik / Виктор Толочко Сессия ПА ОБСЕ: Минская декларация и другие итоги

По словам министра, страны, входящие в ОБСЕ, уже согласовали кандидатуру генерального секретаря на саммите глав МИД Организации в Маурбахе (Австрия).

Также были согласованы и кандидаты на три других поста в ОБСЕ. Верховным комиссаром по делам нацменьшинств должен стать Ламберто Заньер, который в июле оставил пост генсека ОБСЕ. Пост председателя по свободе СМИ может стать Арлем Дезир, экс-госсекретарь Франции по европолитике. Место главы БДИПЧ ОБСЕ может занять экс-глава МИД Исландии Ингеборг Солрун Гисладоттир.

Пост генсека освободился 1 июля в связи с истечением срока полномочий Заньера. Три других поста в ОБСЕ были свободны еще раньше, однако согласование кандидатов затянулось.

Беларусь также выдвигала кандидата на пост генсека ОБСЕ , ей была посол Беларуси в Австрии Елена Купчина. Кандидатуру Купчиной поддержала Россия .

Беларусь с 5 по 9 июля принимала летнюю 26-ю миссию ПА ОБСЕ . Республика впервые стала принимающей стороной столь масштабного политического мероприятия.