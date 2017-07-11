Победа без победы: кто выиграл в войне на Парламентской ассамблее в Минске

Официальный Минск не скрывал удовлетворения завершением ПА ОБСЕ: критическая резолюция не была включена в итоговый документ. Оппозиционные политики и эксперты не считают это победой белорусских властей.

Не дотянули

На Парламентской ассамблее ОБСЕ шведский депутат Кристиан Хольм-Баренфельд подготовил резолюцию «О положении в Восточной Европе». Всего в документе было 23 пункта, которые затрагивают нарушения прав человека в Беларуси, России, Азербайджане. В 13 из них упоминается или затрагивается Беларусь.

8 июля в ходе заседания Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам резолюция была принята большинством голосов. МИД Беларуси поспешил отреагировать, отметив, что документ носит «конфронтационный характер».

По итогам 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ 9 июля была принята Минская декларация , однако резолюция с критикой Беларуси в нее не вошла. Не хватило буквально одного голоса: 43 делегата поддержали, 43 голосовали против, а, согласно регламенту, документ может быть включен в итоговую декларацию только большинством.

Победы не было

Оппозиционные политики к этому достижению «официальной дипломатии» относятся скептически.

«То, что произошло вокруг Парламентской ассамблеи ОБСЕ я считают перетасовкой между представителями официальной дипломатии, которые заинтересованы в консервации обычных антидемократических практик и сторонников демократического развития Беларуси», — прокомментировал БДГ результаты ПА ОБСЕ председатель Движения «За свободу» Юрий Губаревич.

Он отметил, что во время этого наблюдались успехи и той, и той стороны: например, была заблокирована литовская резолюция, а критическая резолюция Хольм-Баренфельда не попала в итоговую декларацию.

«Но сама резолюция «О положении в Восточной Европе» была принята, получила юридическую силу, зафиксировала проблемные точки по ситуации с правами человека. Белоруские власти вынуждены принять к сведению, если планируют развивать дальше отношения с Евросоюзом», — добавил политик.

Он отметил, что в резолюции есть практически все проблемные моменты, разве что не хватает строительства Белорусской АЭС, можно было также обратить внимание на сложности с регистрацией партий и общественных объединений, предупреждения, вынесенные за организацию акций Весны-2017. «Но в целом резолюция охватывает довольно широкий спектр проблем», — считает Юрий Губаревич.

Лидер Движения «За Свободу» отметил значение в принятии документа Европейской народной партии, так как для левых и социал-демократов вопрос «прав человека давно не стоит в порядке дня».

Реверанс в сторону Минска

Главным практическим результатом ПА ОБСЕ председатель Партии ОГП Анатолий Лебедько на пресс-конференции правоцентистской коалиции назвал освобождение фигурантов по «делу патриотов» . «Если бы не было форума, то их бы не отпустили», — считает политик.

Он назвал невключение резолюции в итоговый текст — компромиссом в отношении к белорусским властям.

По словам лидера ОГП, в целом по резолюции голосовала небольшая часть депутатов, а нужно помнить, что у России в парламентской асамблее — 15 мест, у Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана — по шесть. «Даже мобилизовав постсоветское пространство, частично социал-демократов, можно было принять этот документ», — отметил Лебедько. По его мнению, уже на зимней сессии возникнет вопрос: а есть ли прогресс по поднятым в резолюции вопросам.

Хотя голос официальной делегации громко звучал во время пленарных заседаний, но правоцентристкая коалиция работала в кулуарах и на дополнительных мероприятиях, считает оппозиционный кандидат Анна Канопацкая.

Не победа дипломатии, а смена приоритетов

«В каком-то смысле невключение критической резолюции в итоговую декларацию можно назвать победой белорусской дипломатии. Хотя здесь, скорее, поменялась позиция европейских стран в отношении к официальному Минску», — прокомментировал БДГ результаты ПА ОБСЕ политолог Валерий Карбалевич.

Поэтому, добавил эксперт, это не столько достижение белорусской дипломатии, сколько смена геополитической ситуации. В сегодняшней ситуации, при российско-украинском конфликте позиция, который занял официальный Минск, — позиция нейтралитета импонирует Западу, добавил Карбалевич.

«Для геополитики фактор ценности прав человека отошел в сторону», — утверждает Валерий Карбалевич.

В результате ПА ОБСЕ проходит в Минске, а это фактически означает, добавил он, признание белорусского парламента, белорусских выборов и белорусского режима. «Теперь Беларусь — не последняя диктатура Европы, а страна, где, например, может проводиться встреча глав МИД Центрально-европейской инициативы», — отметил эксперт.

«А деятельность МИД имеет второстепенное значение», — заключил Карбалевич.