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Победа без победы: кто выиграл в войне на Парламентской ассамблее в Минске
12.07.2017 05:44 — Новости Политики | БДГ
Официальный Минск не скрывал удовлетворения завершением ПА ОБСЕ: критическая резолюция не была включена в итоговый документ. Оппозиционные политики и эксперты не считают это победой белорусских властей.
Не дотянули
На Парламентской ассамблее ОБСЕ шведский депутат Кристиан Хольм-Баренфельд
8 июля в ходе заседания Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам резолюция была принята большинством голосов. МИД Беларуси поспешил отреагировать, отметив, что документ носит «конфронтационный характер».
По итогам 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ 9 июля
Победы не было
Оппозиционные политики к этому достижению «официальной дипломатии» относятся скептически.
«То, что произошло вокруг Парламентской ассамблеи ОБСЕ я считают перетасовкой между представителями официальной дипломатии, которые заинтересованы в консервации обычных антидемократических практик и сторонников демократического развития Беларуси», — прокомментировал БДГ результаты ПА ОБСЕ председатель Движения «За свободу» Юрий Губаревич.
Он отметил, что во время этого наблюдались успехи и той, и той стороны: например, была заблокирована литовская резолюция, а критическая резолюция Хольм-Баренфельда не попала в итоговую декларацию.
«Но сама резолюция «О положении в Восточной Европе» была принята, получила юридическую силу, зафиксировала проблемные точки по ситуации с правами человека. Белоруские власти вынуждены принять к сведению, если планируют развивать дальше отношения с Евросоюзом», — добавил политик.
Он отметил, что в резолюции есть практически все проблемные моменты, разве что не хватает строительства Белорусской АЭС, можно было также обратить внимание на сложности с регистрацией партий и общественных объединений, предупреждения, вынесенные за организацию акций Весны-2017. «Но в целом резолюция охватывает довольно широкий спектр проблем», — считает Юрий Губаревич.
Лидер Движения «За Свободу» отметил значение в принятии документа Европейской народной партии, так как для левых и социал-демократов вопрос «прав человека давно не стоит в порядке дня».
Реверанс в сторону Минска
Главным практическим результатом ПА ОБСЕ председатель Партии ОГП Анатолий Лебедько на пресс-конференции правоцентистской коалиции назвал
Он назвал невключение резолюции в итоговый текст — компромиссом в отношении к белорусским властям.
По словам лидера ОГП, в целом по резолюции голосовала небольшая часть депутатов, а нужно помнить, что у России в парламентской асамблее — 15 мест, у Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана — по шесть. «Даже мобилизовав постсоветское пространство, частично социал-демократов, можно было принять этот документ», — отметил Лебедько. По его мнению, уже на зимней сессии возникнет вопрос: а есть ли прогресс по поднятым в резолюции вопросам.
Хотя голос официальной делегации громко звучал во время пленарных заседаний, но правоцентристкая коалиция работала в кулуарах и на дополнительных мероприятиях, считает оппозиционный кандидат Анна Канопацкая.
Не победа дипломатии, а смена приоритетов
«В каком-то смысле невключение критической резолюции в итоговую декларацию можно назвать победой белорусской дипломатии. Хотя здесь, скорее, поменялась позиция европейских стран в отношении к официальному Минску», — прокомментировал БДГ результаты ПА ОБСЕ политолог Валерий Карбалевич.
Поэтому, добавил эксперт, это не столько достижение белорусской дипломатии, сколько смена геополитической ситуации. В сегодняшней ситуации, при российско-украинском конфликте позиция, который занял официальный Минск, — позиция нейтралитета импонирует Западу, добавил Карбалевич.
«Для геополитики фактор ценности прав человека отошел в сторону», — утверждает Валерий Карбалевич.
В результате ПА ОБСЕ проходит в Минске, а это фактически означает, добавил он, признание белорусского парламента, белорусских выборов и белорусского режима. «Теперь Беларусь — не последняя диктатура Европы, а страна, где, например, может проводиться встреча глав МИД Центрально-европейской инициативы», — отметил эксперт.
«А деятельность МИД имеет второстепенное значение», — заключил Карбалевич.
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Официальный Минск не скрывал удовлетворения завершением ПА ОБСЕ: критическая резолюция не была включена в итоговый документ. Оппозиционные политики и эксперты не...
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