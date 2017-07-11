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Конгресс русской прессы в Минске: второй день

12.07.2017 08:44 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июл — Sputnik. Представители ведущих русских СМИ, работающие в 52 государствах мира, обсудят в Минске возможности и вызову, стоящие перед прессой, а также работу журналиста в условиях цифровой революции.

Конгресс русской прессы в Минске: второй день
© Sputnik/ Евгений Казарцев, Сергей Пушкин
Конгресс русской прессы начался в Минске

Как ожидается, с главными редакторами встретится президент Беларуси Александр Лукашенко. Свое приветствие участникам конгресса направил и президент Российской Федерации Владимир Путин.

Накануне делегаты медиафорума возложили цветы к монументу на площади Победы, посетили Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, где встретились с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем. Вечером в Национальном олимпийском комитете гостям презентовали лозунг и логотип Европейских игр, которые Минск примет в 2019 году.

Представители русской прессы в рамках двух панельных сессий обсудят стоящие перед современными редакциями вызовы, варианты оперативного реагирования на них, роль русскоязычной прессы в современном мире.  А также выработают общие подходы формирования информационного пространства в условиях цифровой революции, обменяются опытом.

Участников конгресса ждет поездка по городам Беларуси: гости увидят фестивальный Витебск и древний Полоцк, примут участие в торжественном открытии Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В первый день участники XIX Всемирного конгресса русской прессы знакомились с Беларусью и столицей, сегодня они будут работать на полях медиафорума.

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