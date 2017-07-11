Конгресс русской прессы в Минске: второй день

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Представители ведущих русских СМИ, работающие в 52 государствах мира, обсудят в Минске возможности и вызову, стоящие перед прессой, а также работу журналиста в условиях цифровой революции.



© Sputnik/ Евгений Казарцев, Сергей Пушкин Конгресс русской прессы начался в Минске

Как ожидается, с главными редакторами встретится президент Беларуси Александр Лукашенко. Свое приветствие участникам конгресса направил и президент Российской Федерации Владимир Путин.

Накануне делегаты медиафорума возложили цветы к монументу на площади Победы, посетили Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, где встретились с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем. Вечером в Национальном олимпийском комитете гостям презентовали лозунг и логотип Европейских игр, которые Минск примет в 2019 году.

Представители русской прессы в рамках двух панельных сессий обсудят стоящие перед современными редакциями вызовы, варианты оперативного реагирования на них, роль русскоязычной прессы в современном мире. А также выработают общие подходы формирования информационного пространства в условиях цифровой революции, обменяются опытом.

Участников конгресса ждет поездка по городам Беларуси: гости увидят фестивальный Витебск и древний Полоцк, примут участие в торжественном открытии Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".