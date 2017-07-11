Лукашенко: потерять русский язык - значит потерять свое будущее

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Беларусь никогда не откажется от русского языка и продолжит всемерно развивать его и поддерживать, заявил президент Александр Лукашенко.



© Sputnik / Виктор Толочко Конгресс русской прессы в Минске: второй день

"Русский язык — это наш родной язык, мы никогда не будем от него отказываться, всегда будем его развивать и поддерживать", — заявил Лукашенко, выступая на Всемирном конгрессе русской прессы в среду в Минске.

Президент заметил, что российские чиновники очень часто благодарят его за доброе отношение к русскому языку и те меры, которые делаются государством для его поддержки и развития.

"Меня начинают благодарить за отношение к русскому языку. Как будто Путин написал и раздал всем чиновникам одинаковые бумажки", — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что считает русский язык своим родным языком.

"Это мой язык. Это живое. Это вклад не только русских людей. В него вплетены нравы, характеры, в том числе белорусского народа", — подчеркнул президент.

Он заметил, что в Беларуси много делается и для развития белорусского языка.

"Мы рады, что смогли поднять и белорусский язык, и вас это не должно настораживать", — сказал Лукашенко, обращаясь к представителям русскоязычной прессы.