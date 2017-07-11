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СМИ стали основной артиллерией гибридных войн, считает Лукашенко

12.07.2017 10:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июл — Sputnik. Роль СМИ в современном мире преобразилась, и в эпоху гибридных войн именно на прессу ложится основная нагрузка, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

СМИ стали основной артиллерией гибридных войн, считает Лукашенко
© Sputnik/
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"Войны в медиапространстве стали подготовкой к гибридным войнам. Идет подготовка новой артиллерии — прежде, чем развязать войну, то или иное государство начинает подготовку в прессе", — констатировал Лукашенко, выступая в среду на открытии Всемирного конгресса русской прессы в Минске. 

Он подчеркнул, что в погоне за рейтингами журналисты зачастую допускают искажение информации и ошибки.

"Вброс недостоверном информации приводит к искажению общественного мнения. Рейтинги или правда, объективность или личные интересы — этот выбор зависит от вас", — заявил Лукашенко, обращаясь к участникам конгресса. 

По его словам, сегодня, когда для многих людей "мир сузился до экрана смартфона", недостоверная информация, подхватываемая социальными сетями, лишает общество возможности в спокойной обстановке обсуждать ту или иную проблему. 

Лукашенко подчеркнул, что белорусское государство видит для себя задачу ставить заслон распространению информации, разрешающей личность. Он также заявил, что не считает возможным навязывать журналистам какую-либо точку зрения. 

 
Теги: Минск
 
 
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