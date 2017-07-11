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Путин приветствовал участников Всемирного конгресса русской прессы

12.07.2017 11:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Всемирного конгресса русской прессы, который открылся в среду в Минске.

Путин приветствовал участников Всемирного конгресса русской прессы
© Sputnik/
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На медиафоруме послание от Российского лидера зачитал помощник президента Игорь Щеголев. 

"Ваши традиционные встречи по праву считаются одним из главных событий в русскоязычном медиапространстве, во всем русском мире", — говорится в приветствии. Там подчеркивается, что на протяжении многих лет Всемирная ассоциация русской прессы объединяет руководителей печатных изданий, соотечественников за рубежом, всех, кому дороги русский язык и культура.

"В ходе нынешнего форума, который проходит на гостеприимной белорусской земле, вы сможете вновь встретиться с коллегами и друзьями, обменяться опытом журналисткой работы, обсудить актуальные профессиональные проблемы. И, конечно, вы хорошо понимаете огромный просветительский, консолидирующий, воспитательный потенциал средств массовой информации, их особую ответственность за честное и непредвзятое отражение происходящих на планете событий", — отмечается в приветствии. 

Путин выразил уверенность, что конгресс пройдет в творческом деловом ключе, даст старт новым содержательным, востребованным временем проектам.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент России назвал это событие одним из главных событий в русскоязычном медиапространстве.

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