МИД о кресле Генсека ОБСЕ: формально решение еще не принято

МИНСК, 12 июл — Sputnik. МИД Беларуси отмечает, что формально решение кандидатуре генерального секретаря ОБСЕ еще не принято и по-прежнему считает, что белорусский посол в Вене Елена Николаевна Купчина — обладает всеми необходимыми профессиональными квалификациями, чтобы эффективно осуществлять руководство Секретариатом ОБСЕ.



© Sputnik / Виктор Толочко Новым главой ОБСЕ может стать швейцарский дипломат Гремингер

Накануне глава МИД Австрии Себастьян Курц сообщил журналистам, что кресло генерального секретаря ОБСЕ предложено отдать экс-постпреду Швейцарии при Организации Томасу Гремингеру. Верховным комиссаром по делам нацменьшинств должен стать Ламберто Заньер, который в июле оставил пост генсека ОБСЕ. Пост председателя по свободе СМИ может стать Арлем Дезир, экс-госсекретарь Франции по европолитике. Место главы БДИПЧ ОБСЕ может занять экс-глава МИД Исландии Ингеборг Солрун Гисладоттир.

"Формально решение еще не принято, поэтому заранее комментировать такие вещи не очень корректно", — заявил в среду начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончика.

Белорусский кандидат

Мирончик обратил внимание на саму важность того факта, что впервые в истории ОБСЕ представитель государства к "востоку от Вены" был выдвинут в качестве кандидата на пост Генерального секретаря этой организации.

"Мы считали и продолжаем считать, что белорусский кандидат — наш посол в Вене и ранее заместитель Министра иностранных дел Беларуси Елена Николаевна Купчина — обладает всеми необходимыми профессиональными квалификациями, чтобы эффективно осуществлять руководство Секретариатом ОБСЕ на нынешнем сложном для организации этапе, да и региона в целом. Это, кстати, признавали очень многие наши партнеры из самых различных регионов ОБСЕ", — отметил он.

Елена Купчина, долгое время занимавшая пост заместителя министра иностранных дел Беларуси, принимала самое непосредственное участие в реализации внешнеполитической линии нашей страны, направленной на укрепление безопасности и стабильности в Европе, налаживание диалога между Востоком и Западом, урегулирование самых острых кризисных ситуаций в регионе.

Швейцарский оппонент

Елена Купчина единственная женщина-кандидат на этот пост в 2017 году. На кресло генсека также претендовали экс-глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ, бывший глава МИД Финляндии Илкке Канерва, бывший еврокомиссар по расширению ЕС Штефан Фюле, экс-постпред Швейцарии при ОБСЕ Томас Гремингер. Кандидатуру последнего, по словам Себастьяна Курца, и согласовали на саммите глав МИД Организации в Маурбахе (Австрия).

Кадровый военный из Швейцарии 56-летний Томас Гремингер изучал историю, экономику и политологию в Университете Цюриха, является офицером Генерального штаба в швейцарских вооруженных силах. В последнее время Гремингер выполнял функции постоянного представителя Швейцарии в ОБСЕ. С августа 2015 года он был замгенерального директора и главой Департамента южного сотрудничества Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству в Берне.

Процедурный тупик

По словам представителя МИД, сам процесс отбора кандидатов не только на этот пост, но и на должности глав трех институтов ОБСЕ — Директора Бюро по демократическим институтам и правам человека, Представителя ОБСЕ по свободе СМИ и Верховного комиссара по национальным меньшинствам — проходил весьма непросто и грозил оказаться в тупике с тяжелыми последствиями для всей организации, оставшейся в одночасье совершенно обезглавленной.

"Считая, что организация упустила возможность существенно укрепить чувство совместного владения и внести дополнительный вклад в устранение разделительных линий в нашем общем регионе, мы тем не менее по-прежнему убеждены в особой важности и роли ОБСЕ", — констатировал Мирончик.

Белорусская сторона заинтересована в сохранении жизнеспособности организации и намерена исходя из необходимости продолжения полноценного функционирования ее исполнительных структур, занять конструктивную позицию при решении вопроса о заполнении данных важных вакансий.