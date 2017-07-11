Санкции Канады в отношении Беларуси прекратили действие

С 12 июля прекращается действие экономических санкций Канады в отношении Беларуси.

Напомним, правительство Канады опубликовано решение о прекращении санкций 26 июня. В документе говорилось, что Беларусь не будет входить в список стран, которым необходимо для получения экспорта из Канады иметь разрешение канадского Министерства иностранных дел и торговли.

Канадское ведомство в комментарии завило, что санкции с Беларуси снимаются в связи с аналогичным решением властей США и Евросоюза. Канада признает факт прогресса белорусских властей в «ключевых областях, включая освобождение политических заключенных и проведение мирных президентских выборов в октябре 2015 года», – сказано в комментарии.

В документе отмечено, что Беларусь всячески содействует переговорам по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Санкции Канады были введены 14 декабря 2006 года в связи с тем, что в Беларуси констатировались нарушения прав человека, о снятии этих санкций Канада заявила 7 мая 2016 года.

Напомним, 28 апреля 2017 года Минфин США сообщил о продлении режима приостановки санкций в отношении белорусских предприятий.

В сообщении было сказано, что приостановленные санкции означают возможность предприятий проводить транзакции с американскими предприятиями, однако если эти операции будут совершаться на сумму, превышающую 50 тысяч долларов, то отчет по данным сделкам должен быть предоставлен в Госдепартамент США в течение 15 дней.

Но, как отмечается в документе, это не освобождает заблокированную собственность этих предприятий. Разрешение действует до 30 октября 2017 года.

В 2015 году в ЕС сообщили, что решение о временном прекращении санкций было принято в ответ на освобождение в августе всех политических заключенных. Данный шаг, по сообщению пресс-службы Совета ЕС, был долгожданным для Европейского союза.