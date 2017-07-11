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Президент Молдовы прибыл в Беларусь

12.07.2017 13:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прибыл с рабочим визитом в Беларусь, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Додон будет находиться в Беларуси до 14 июля, он посетит несколько белорусских предприятий, в том числе Минский тракторный завод, ОАО "Белкоммунмаш" и агрокомбинат "Дзержинский", а также ряд социокультурных объектов. В четверг Додон направится в Витебск, где в этот день открывается XXVI Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". В Витебске же Додон встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В пресс-службе проинформировали, что в Национальном аэропорту Минск Додона встретил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый.

Как сообщили Sputnik в Белорусской торгово-промышленной палате, на 12 июля также запланировано участие молдавского президента во встрече с представителями деловых кругов, которая пройдет в "Президент-отеле". Предполагается, что в ходе встречи Додон представит перспективные направления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, ответит на вопросы белорусских деловых кругов.

Также ожидается, что президент Молдовы встретится с представителями молдавской национальной диаспоры.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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У трапа самолета его встречал вице-премьер Русый, в программе визита – не только переговоры с Лукашенко, но и посещение белорусских заводов и "Славянского базара" в...

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