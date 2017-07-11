Президент Молдовы прибыл в Беларусь

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прибыл с рабочим визитом в Беларусь, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Додон будет находиться в Беларуси до 14 июля, он посетит несколько белорусских предприятий, в том числе Минский тракторный завод, ОАО "Белкоммунмаш" и агрокомбинат "Дзержинский", а также ряд социокультурных объектов. В четверг Додон направится в Витебск, где в этот день открывается XXVI Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". В Витебске же Додон встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В пресс-службе проинформировали, что в Национальном аэропорту Минск Додона встретил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый.

Как сообщили Sputnik в Белорусской торгово-промышленной палате, на 12 июля также запланировано участие молдавского президента во встрече с представителями деловых кругов, которая пройдет в "Президент-отеле". Предполагается, что в ходе встречи Додон представит перспективные направления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, ответит на вопросы белорусских деловых кругов.

Также ожидается, что президент Молдовы встретится с представителями молдавской национальной диаспоры.