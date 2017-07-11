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Кандидатуру Купчиной на пост Генсека ОБСЕ не поддержали западные страны
12.07.2017 14:01 — Новости Политики | БДГ
Западные страны не поддержали назначение генеральным секретарем ОБСЕ Елены Купчиной, посла Беларуси в Вене.
Об этом
По словам Лаврова, в настоящее время в ОБСЕ имеются четыре высоких должности: директор Бюро по демократическим институтам и правам человека, спецпредставитель по СМИ, Верховный комиссар по национальным меньшинствам и генеральный секретарь.
Глава МИД России сожалеет о том, что западные партнеры не поддержали сильную кандидатуру на любой из этих постов, выдвинутую Беларусью – представителя в Вене Купчину. В то же время он отметил, что вакуум в списке важных должностей не способствует эффективной работе ОБСЕ.
Вместе с тем Лавров признал, что ОБСЕ должна эффективно работать, а вакуум на важных постах не способствует этому.
Отметим, что МИД России готов был поддержать кандидатуру Купчиной на пост Генсека, о чем сообщил еще в апреле. Однако, как
Справка. Напомним, в марте акции протеста против Декрета о «тунеядцах»
Назначение высших должностей в ОБСЕ происходит в результате консенсуса, поэтому заблокировать кандидатуру имеет право любая страна – участница организации.
Тем временем, по сообщению действующего главы ОБСЕ Себастьяна Курца, в настоящее время поддержку стран-членов ОБСЕ на пост Генсека получила кандидатура заместителя директора Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству Томаса Гремингера.
На должность нового Верховного комиссара по делам нацменьшинств выдвинут бывший генсек ОБСЕ Ламберто Занньер (его полномочия истекли 30 июня), представителем по свободе СМИ станет француз Арлем Дезир, а главой Бюро по демократии и правам человека – представительница Исландии. Утверждение всех кандидатур ожидается в ближайшие дни.
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Западные страны не поддержали назначение генеральным секретарем ОБСЕ Елены Купчиной, посла Беларуси в Вене.
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