Назначен новый Генсек ОБСЕ, кандидатуру Купчиной не поддержали

Западные страны не поддержали назначение генеральным секретарем ОБСЕ Елены Купчиной, посла Беларуси в Вене. Представители стран - участниц ОБСЕ согласовали другую кандидатуру, генсеком станет швейцарский дипломат Томас Гремингер.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогу неформальной встречи ОБСЕ в Мауэрбахе.

По словам Лаврова, в настоящее время в ОБСЕ имеются четыре высоких должности: директор Бюро по демократическим институтам и правам человека, спецпредставитель по СМИ, Верховный комиссар по национальным меньшинствам и генеральный секретарь.

Глава МИД России сожалеет о том, что западные партнеры не поддержали сильную кандидатуру на любой из этих постов, выдвинутую Беларусью – представителя в Вене Купчину. В то же время он отметил, что вакуум в списке важных должностей не способствует эффективной работе ОБСЕ.

Вместе с тем Лавров признал, что ОБСЕ должна эффективно работать, а вакуум на важных постах не способствует этому.

Отметим, что МИД России готов был поддержать кандидатуру Купчиной на пост Генсека, о чем сообщил еще в апреле. Однако, как отмечала газета «Коммерсантъ», разгон весенних протестов в Беларуси способствовал тому, что «ряд западных стран дали понять, что не готовы «награждать Минск».

Справка. Напомним, в марте акции протеста против Декрета о «тунеядцах» прошли сразу в нескольких городах Беларуси . После чего прокатились суды над участниками маршей.

Бывшая замминистра иностранных дел Беларуси, а ныне Постоянный представитель при ОБСЕ и посол в Австрии Елена Купчина была выдвинута Минском на пост Генерального секретаря ОБСЕ в марте нынешнего года.

Назначение высших должностей в ОБСЕ происходит в результате консенсуса, поэтому заблокировать кандидатуру имеет право любая страна – участница организации.

Тем временем, по сообщению действующего главы ОБСЕ Себастьяна Курца, в настоящее время поддержку стран-членов ОБСЕ на пост Генсека получила кандидатура заместителя директора Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству Томаса Гремингера.

На должность нового Верховного комиссара по делам нацменьшинств выдвинут бывший генсек ОБСЕ Ламберто Занньер (его полномочия истекли 30 июня), представителем по свободе СМИ станет француз Арлем Дезир, а главой Бюро по демократии и правам человека – представительница Исландии. Утверждение всех кандидатур ожидается в ближайшие дни.