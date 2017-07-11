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Молдова ищет поддержки Беларуси в реинтеграции Приднестровья

12.07.2017 18:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон уверен, что реинтеграция Приднестровья возможна в ближайшие два-три года, так как к этому нет никаких серьезных препятствий.

Молдова ищет поддержки Беларуси в реинтеграции Приднестровья
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Я думаю, что в следующие два-три года у нас есть исторический шанс все-таки объединить страну. Все-таки этот конфликт не имеет тех корней, которые есть в других конфликтах. У нас нет межэтнических проблем. У нас нет религиозных проблем. У нас одна и та же церковь православная, которая является частью Московской Патриархии. У нас нет проблем общения между людьми", — заявил Додон в эксклюзивном интервью Sputnik.

Глава государства отметил, что в Молдове высоко ценят позицию Беларуси, которая всегда открыто придерживалась мнения о том, что Молдова — это унитарное государство и Приднестровье — это часть Молдовы.

Додон подчеркнул, что в республике нет тех проблем, которые есть в других странах, имеющих такие же замороженные конфликты.

"Шансы решить эту проблему в ближайшем будущем большие, и я надеюсь и на помощь и последовательную позицию наших белорусских партнеров и друзей", — сказал он.

Полную версию интервью читайте на Sputnik.

 
Теги: Минск
 
 
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Реинтеграция Приднестровья возможна в ближайшие два-три года, этому не мешают не этнические конфликты, ни религия, ни отношения между людьми.

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