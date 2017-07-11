Кишинев в вопросе Крыма будет соблюдать нейтралитет

МИНСК, 12 июл – Sputnik. Молдова будет сохранять нейтральную позицию относительно государственной принадлежности Крыма, но хотела бы восстановления добрых отношений между Россией и Украиной, заявил президент Молдовы Игорь Додон.



© Sputnik / Виктор Толочко Резолюция с призывом к России отказаться от Крыма вошла в декларацию

"Я считаю, что наши друзья и партнеры из Украины и из России в рамках переговоров все эти вопросы должны решить. А мы вмешиваться не будем", – сказал Додон в эксклюзивном интервью Sputnik, отвечая на вопрос о том, что думают в Молдове относительно территориальной и государственной принадлежности Крыма.

При этом он подчеркнул, что Кишинев не намерен как-либо вмешиваться в спор между Россией и Украиной.

Президент также добавил, что очень хотел бы, чтобы Украина с Россией вернулись на тот уровень доверия, который был до 2013-2014 годов.

"Этот конфликт и неразбериха, которые происходят в Украине, конечно, мешают нам всем. Мешают нашим двусторонним отношениям с Украиной, мешают нашей торговле с Россией, потому что надо как-то транзитом через Украину. Поэтому в этом вопросе официальная позиция Молдовы следующая: мы призываем все стороны сесть за стол переговоров и как-то договориться", – сказал глава молдавского государства.