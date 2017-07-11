МИНСК, 12 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон хочет соблюдать военный нейтралитет по примеру Швейцарии, которая не входит ни в ЕС, ни в НАТО.



© REUTERS Vasily Fedosenko Лукашенко рассказал, чем ответит НАТО и вооружающейся Европе

"Мы не должны вступать ни в какие военные блоки — ни на Востоке, ни на Западе. Я думаю, что будущее Молдовы, сохранение и укрепление государственности, решение приднестровской проблемы — это сохранение нейтралитета", — сказал президент в эксклюзивном интервью Sputnik.

При этом он подчеркнул, что Конституция страны предусматривает сохранение нейтралитета.

"Поэтому Молдова не будет вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ", — подчеркнул он.

Глава молдавского государства признал, что для Молдовы важно стратегическое партнерство с Россией, с ее друзьями в ЕАЭС и странами СНГ.

"Но мы будем делать все возможное, чтобы нейтралитет остался для Молдовы и, более того, чтобы он был международно признанным", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что мир уже знает примеры, когда нейтралитет идет на пользу государству, и в качестве такого примера привел Швейцарию, которая не вошла ни в ЕС, ни в НАТО.