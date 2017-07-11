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Фотофакт: новое селфи с Лукашенко
12.07.2017 18:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь сделал селфи — на этот раз с участниками конгресса русской прессы.
Первое "официальное" селфи Лукашенко
© Sputnik Сергей Гунеев
На открытии
Само селфи с Лукашенко пока не опубликовано автором, однако пресс-служба главы государства разместила снимок, где с президентом фотографируется женщина.
В ходе открытия конгресса в среду президент говорил о важности сохранения в Беларуси русского языка и развитии белорусского, а также выступил за повышение духовности и нравственности в соцсетях и призвал журналистов работать честно.
"Селфи делают меня модным", — признался Лукашенко после того, как с ним попросили сфотографироваться.
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Глава государства охотно делал селфи с участникам конгресса русской прессы, который проходит в эти дни в Беларуси.
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