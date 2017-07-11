Фотофакт: новое селфи с Лукашенко

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь сделал селфи — на этот раз с участниками конгресса русской прессы.

Первое "официальное" селфи Лукашенко появилось на предыдущей неделе : с президентом Беларуси сфотографировалась гостя открытия сессии ПА ОБСЕ. Снимок мгновенно разлетелся по белорусским и зарубежным СМИ.



© Sputnik Сергей Гунеев Лукашенко выступил на Всемирном конгрессе русской прессы

На открытии Международного конгресса русской прессы в Минске Лукашенко вновь стал героем селфи: с ним активно фотографировались участники мероприятия после его приветственного слова.

Само селфи с Лукашенко пока не опубликовано автором, однако пресс-служба главы государства разместила снимок, где с президентом фотографируется женщина.

В ходе открытия конгресса в среду президент говорил о важности сохранения в Беларуси русского языка и развитии белорусского, а также выступил за повышение духовности и нравственности в соцсетях и призвал журналистов работать честно.

"Селфи делают меня модным", — признался Лукашенко после того, как с ним попросили сфотографироваться.