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Кочанова: готовится визит президента Казахстана в Минск в начале ноября

12.07.2017 22:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июл – Sputnik. Вопросы расширения сотрудничества между Казахстаном и Беларусью были обсуждены в Минске в Администрации президента, планируется визит в республику лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".

Кочанова: готовится визит президента Казахстана в Минск в начале ноября
© Sputnik Михаил Климентьев
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В Минске в среду прошла встреча главы Администрации президента Натальи Кочановой с государственным секретарем Казахстана Гульшарой Абдыкаликовой, во время которой обсуждались перспективы развития отношений между двумя странами. 

В частности, Кочанова подчеркнула, что Беларусь выступает "за дальнейшее всестороннее углубление связей с Казахстаном как на двусторонней основе, так и в интеграционном формате". Она также сообщила, что планируется визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Минск осенью текущего года – 9 ноября. 

В свою очередь Абдыкаликова отметила, что особый импульс развитию белорусско-казахстанских отношений придал визит 8-9 июня 2017 года президента Беларуси Александра Лукашенко в Астану и его участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также специализированной выставке "ЭКСПО-2017". 

Государственный секретарь Казахстана пригласила Кочанову принять участие в международном форуме "Женщины за энергию будущего", который состоится 31 августа – 1 сентября в Астане в рамках "ЭКСПО-2017".

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске отмечают важность дальнейшего углубления связей с Казахстаном на двусторонней основе.

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