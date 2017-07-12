Лукашенко о Союзном государстве: процесс пошел

МИНСК, 12 июл – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал прошедшее в Москве заседание Высшего государственного совета на редкость душевным и результативным.



© Sputnik Екатерина Штукина Равные условия для бизнеса и современные технологии в АПК: итоги ВГС

Об этом белорусский лидер заявил на встрече с Послом доброй воли ЮНЕСКО, президентом Всемирной ассоциации русской прессы Виталием Игнатенко и ответственным секретарем ассоциации, первым заместителем гендиректора информагентства ТАСС Михаилом Гусманом.

"Смею вас удивить: главное – даже не в важности рассматриваемых вопросов, они были суперважными. Важен был дух этого Высшего государственного совета. Я открыто об этом сказал: никогда в истории формирования Союзного государства не было такой открытости и душевности, и, самое главное, результативности", – сказал Лукашенко.

Президент отметил, что параллельно с заседанием ВГС в Москве проходил IV Форум регионов Беларуси и России.

"Мы рассматривали на ВГС два важнейших, фундаментальных вопроса – промышленность и сельское хозяйство", – сказал белорусский лидер.

Он напомнил, что Москва и Минск приняли решение снять вопросы, которые лежали на поверхности, в том числе в сфере агропромышленного комплекса.

"Они ничего не стоят, их надо было давно решить. И мы эти все вопросы решили", – отметил глава государства, упомянув в том числе так называемое дело главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.

Президент отметил, что в Москве также были утверждены планы во внешней политике и обсуждали вопросы "оборонки", в том предстоящие совместные учения "Запад-2017".

"Нас упрекают по этим учениям, а там же разворачиваются подразделения НАТО – у наших границ, белорусских и российских", – сказал Лукашенко.

Глава государства отметил выступление президента РФ Владимира Путина, в котором он привел в пример работу белорусских специалистов по созданию сельскохозяйственных производств на Сахалине. При этом он подчеркнул: не исключено, что совершит визит в этот регион.

"Мы хотим доказать, что туда не надо возить никакую продукцию, что к рыбе, которой там море, можно иметь хорошее мясо и молоко", – сказал белорусский лидер.

Отвечая на вопрос о своих взглядах на будущее развитие Союзного государства, и считает ли он себя оптимистом, Лукашенко сказал: "Слишком оптимистичным, если честно, сегодня быть оснований нет. Слишком оптимистичным. Но ведь, как Виталий (Игнатенко – Sputnik) нам говорил только что, процесс пошел. И остановить его будет практически невозможно. Никому".

Президент отметил, что идею о Хельсинки-2 в Минске обдумывали давно и ждали удобного случая, чтобы предложить ее миру.

"Мы ведь не первый год эту идею обдумывали, но не озвучивали", — сказал президент и добавил, что где, как ни на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ об этом сказать. По его словам, идею Хельсинки-2 поддержали представили постсоветских республик, которые присутствовали на сессии в Минске.

Собеседники президента отметили, что мир меняется, и еще три года назад трудно было представить, что в Минске пройдет такой форум, как сессии ПА ОБСЕ, на что Лукашенко отметил, что и сам такого не ожидал.