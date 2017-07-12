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Кто был в машине Путина на Валааме?
13.07.2017 09:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июл — Sputnik. Российские СМИ активно обсуждают, кто был с президентом России Владимиром Путиным во время посещения монастыря на Валааме.
На видео российских телеканалов попал кадр, на котором видно, как Владимир Путин выходит из машины, открывает заднюю дверь машины и разговаривает с пассажиром на заднем сидении. У пассажира на коленях красная сумка, он не выходит из машины, а лишь указывает президенту на что-то.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вчера вечером прокомментировал появившееся видео следующим образом: "Безопасность", — цитирует Пескова Life.
Путин посетил Валаам 11 июля в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа. Президент России регулярно приезжает на Валаам. Год назад он также побывал на молебне в день церковного празднования памяти преподобных Сергия и Германа.
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь — один из самых почитаемых в России. Согласно местному преданию, еще святой апостол Андрей Первозванный разрушил здесь языческие капища и воздвиг крест в этих местах. Преподобные Сергий и Герман Валаамские — греческие священники-иноки — поселились на острове во времена Крещения Руси, в X веке (по другим сведениям, святые жили значительно позднее и пришли на Валаам в первой половине XIV века).
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Кремль раскрыл личность "спутника или спутницы" Путина на Валааме.
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