Совет глав МИД стран ОДКБ пройдет 17 июля в Минске

МИНСК, 13 июл – Sputnik. Заседание Совета министров иностранных дел стран ОДКБ состоится 17 июля в Минске, сообщили Sputnik в пресс-службе Организации.

На заседании, которое пройдет под председательством главы МИД Беларуси Владимира Макея, будут рассмотрены актуальные проблемы международной и региональной безопасности.

"В заседании примет участие генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров. Заседание СМИД пройдет в узком и расширенном составе. Главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности и взаимодействие государств — членов ОДКБ на международной арене", – сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в повестке дня рассмотрение проектов решений СМИД о Перечне тем совместных заявлений в 2017 году, о внесении изменений в Положение о рабочей группе по Афганистану при СМИД ОДКБ и о Плане консультаций представителей государств – членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2017 года – первое полугодие 2018 года.

Планируется, что после обсуждения эти документы будут утверждены и подписаны.

Также министры рассмотрят проект решения СМИД, предусматривающий совершенствование механизма реализации Соглашения об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами – участниками Договора о коллективной безопасности.

Кроме того, в повестке дня рассмотрение документов по учреждению геральдического знака-эмблемы и знаков отличия формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.

Всего в проект повестки дня заседания включены семь вопросов.