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Совет глав МИД стран ОДКБ пройдет 17 июля в Минске

13.07.2017 10:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июл – Sputnik. Заседание Совета министров иностранных дел стран ОДКБ состоится 17 июля в Минске, сообщили Sputnik в пресс-службе Организации.

Совет глав МИД стран ОДКБ пройдет 17 июля в Минске
© Фото: пресс-служба президента
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На заседании, которое пройдет под председательством главы МИД Беларуси Владимира Макея, будут рассмотрены актуальные проблемы международной и региональной безопасности.

"В заседании примет участие генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров. Заседание СМИД пройдет в узком и расширенном составе. Главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности и взаимодействие государств — членов ОДКБ на международной арене", – сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в повестке дня рассмотрение проектов решений СМИД о Перечне тем совместных заявлений в 2017 году, о внесении изменений в Положение о рабочей группе по Афганистану при СМИД ОДКБ и о Плане консультаций представителей государств – членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2017 года – первое полугодие 2018 года. 

Планируется, что после обсуждения эти документы будут утверждены и подписаны.

Также министры рассмотрят проект решения СМИД, предусматривающий совершенствование механизма реализации Соглашения об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами – участниками Договора о коллективной безопасности. 

Кроме того, в повестке дня рассмотрение документов по учреждению геральдического знака-эмблемы и знаков отличия формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. 

Всего в проект повестки дня заседания включены семь вопросов.

 
Теги: Минск
 
 
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В повестке дня семь тем, в том числе проект плана межмидовских консультаций по вопросам внешней политики и безопасности на второе полугодие текущего года.

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