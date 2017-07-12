Белый дом рассмешила идея с импичментом Трампа

МИНСК, 13 июл – Sputnik. Белый дом назвал идею с импичментом президенту США Дональду Трампу смехотворной.

В среду два члена палаты представителей – демократы Брэд Шерман и Эл Грин – предложили отстранить Трампа от власти, мотивируя это тем, что он якобы оказывал препятствие правосудию в ходе расследования "связи" его кампании с Российской Федерацией.

Однако официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, выступая на брифинге в среду, назвала данную инициативу "политической игрой в худшем смысле".

"Я думаю, это совершенно смехотворно и является политической игрой в худшем смысле", – прокомментировала она.

В последние дни в США разгорелся скандал с участием старшего сына Трампа – Дональда: СМИ узнали, что в 2016 году он встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, у которой якобы были "связи в Кремле" и которая обещала передать ему компромат на экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.