|
МИД пока не комментирует решение Украины по биометрическим паспортам
13.07.2017 12:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июл – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси считает преждевременным комментировать ситуацию в связи с заявлением Украины о том, что с 1 января 2018 года въезд в страну будет разрешен только владельцам биометрических паспортов.
© Sputnik Алексей Витвицкий
"На сегодня никакого официального уведомления мы не получали, поэтому мы считаем преждевременным это комментировать", – заявил пресс-секретарь – начальник управления информации МИД Беларуси Дмитрий Мирончиком в четверг на брифинге в Минске.
Он подчеркнул, что беспокоиться следует начинать тогда, когда такое уведомление придет в ведомство.
Мирончик также обратил внимание, что в заявлении украинской стороны не были названы точные сроки вступления в силу решения о биометрическом контроле на границе.
О введении биометрического контроля на границе для всех иностранных граждан
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока официальной информации от украинской стороны не поступало, точные сроки принятия решения об отказе во въезде в Украину владельцам обычных паспортов не...
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии