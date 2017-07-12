МИД пока не комментирует решение Украины по биометрическим паспортам

МИНСК, 13 июл – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси считает преждевременным комментировать ситуацию в связи с заявлением Украины о том, что с 1 января 2018 года въезд в страну будет разрешен только владельцам биометрических паспортов.



© Sputnik Алексей Витвицкий Украина введет биометрический контроль на границе для всех иностранцев

"На сегодня никакого официального уведомления мы не получали, поэтому мы считаем преждевременным это комментировать", – заявил пресс-секретарь – начальник управления информации МИД Беларуси Дмитрий Мирончиком в четверг на брифинге в Минске.

Он подчеркнул, что беспокоиться следует начинать тогда, когда такое уведомление придет в ведомство.

Мирончик также обратил внимание, что в заявлении украинской стороны не были названы точные сроки вступления в силу решения о биометрическом контроле на границе.

О введении биометрического контроля на границе для всех иностранных граждан заявил 10 июля президент Украины Петр Порошенко . У иностранцев планируется снимать биометрические данные, включая отпечатки пальцев, что, по словам украинского лидера, значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом.