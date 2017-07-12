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МИД пока не комментирует решение Украины по биометрическим паспортам

13.07.2017 12:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июл – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси считает преждевременным комментировать ситуацию в связи с заявлением Украины о том, что с 1 января 2018 года въезд в страну будет разрешен только владельцам биометрических паспортов.

МИД пока не комментирует решение Украины по биометрическим паспортам
© Sputnik Алексей Витвицкий
Украина введет биометрический контроль на границе для всех иностранцев

"На сегодня никакого официального уведомления мы не получали, поэтому мы считаем преждевременным это комментировать", – заявил пресс-секретарь – начальник управления информации МИД Беларуси Дмитрий Мирончиком в четверг на брифинге в Минске. 

Он подчеркнул, что беспокоиться следует начинать тогда, когда такое уведомление придет в ведомство. 

Мирончик также обратил внимание, что в заявлении украинской стороны не были названы точные сроки вступления в силу решения о биометрическом контроле на границе.

О введении биометрического контроля на границе для всех иностранных граждан заявил 10 июля президент Украины Петр Порошенко. У иностранцев планируется снимать биометрические данные, включая отпечатки пальцев, что, по словам украинского лидера, значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом. 

 
Теги: Минск
 
 
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Пока официальной информации от украинской стороны не поступало, точные сроки принятия решения об отказе во въезде в Украину владельцам обычных паспортов не...

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