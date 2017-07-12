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«По доброй воле»: Беларусь пустит на учения «Запад-2017» международных наблюдателей
13.07.2017 12:57 — Новости Политики | БДГ
МИД сообщил о том, что Беларусь намерена пригласить на военные учения «Запад-2017» большое число международных наблюдателей, хотя имеет полное право этого не делать.
Как заявил сегодня пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик на
При этом, как отметил Мирончик, общее число военнослужащих, которых привлекут для участия в учениях, не превысит 13 тысяч человек, что дает Беларуси право вовсе не приглашать наблюдателей. Однако «действуя в духе доброй воли, Беларусь в инициативном порядке направляет приглашения для участия в наблюдении в активной фазе учений представителям международных организаций», - отметил он.
«Озабоченности и опасения некоторых стран и политиков носят абсолютно искусственный характер и свойственны более временам холодной войны, нежели нынешней реальной ситуации. Пора прекращать искать черную кошку в темной комнате. Ее там нет», - цитирует Мирончика
Представитель МИД Беларуси также отметил, что совместные с РФ военные учения носят плановый характер и об их проведении были заранее уведомлены все страны ОБСЕ, а не позднее, чем за 42 дня до непосредственного начала учений, все страны ОБСЕ получат всю необходимую информацию о них, что предполагается обязательствами Беларуси по Венскому документу о мерах укрепления доверия и безопасности.
Напомним, что опасения в связи с проведением у границ ЕС масштабных военных учений с участием российских войск, высказывали страны ЕС, а также Украина. Так, президент Литвы Даля Грибаускайте
В апреле прошла встреча Александра Лукашенко с Петром Порошенко, во время которой белорусский президент заверил своего коллегу в
Отметим также, что ранее руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников в комментарии БДГ
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МИД сообщил о том, что Беларусь намерена пригласить на военные учения «Запад-2017» большое число международных наблюдателей, хотя имеет полное право этого не делать.
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