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«По доброй воле»: Беларусь пустит на учения «Запад-2017» международных наблюдателей

13.07.2017 12:57 — Новости Политики | БДГ  
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МИД сообщил о том, что Беларусь намерена пригласить на военные учения «Запад-2017» большое число международных наблюдателей, хотя имеет полное право этого не делать.

Как заявил сегодня пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик на брифинге, Беларусь пригласит на учения «Запад-2017» наблюдателей из ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, Красного креста, Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии, а также военных атташе, аккредитованных при посольствах в Беларуси.

При этом, как отметил Мирончик, общее число военнослужащих, которых привлекут для участия в учениях, не превысит 13 тысяч человек, что дает Беларуси право вовсе не приглашать наблюдателей. Однако «действуя в духе доброй воли, Беларусь в инициативном порядке направляет приглашения для участия в наблюдении в активной фазе учений представителям международных организаций», - отметил он.

«Озабоченности и опасения некоторых стран и политиков носят абсолютно искусственный характер и свойственны более временам холодной войны, нежели нынешней реальной ситуации. Пора прекращать искать черную кошку в темной комнате. Ее там нет», - цитирует Мирончика БЕЛТА.

Представитель МИД Беларуси также отметил, что совместные с РФ военные учения носят плановый характер и об их проведении были заранее уведомлены все страны ОБСЕ, а не позднее, чем за 42 дня до непосредственного начала учений, все страны ОБСЕ получат всю необходимую информацию о них, что предполагается обязательствами Беларуси по Венскому документу о мерах укрепления доверия и безопасности.

Напомним, что опасения в связи с проведением у границ ЕС масштабных военных учений с участием российских войск, высказывали страны ЕС, а также Украина. Так, президент Литвы Даля Грибаускайте раскритиковала будущие совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017». Как отметила президент Литвы в беседе с журналистами, планируемые военные учения России и Беларуси демонстрируют подготовку к войне указанных стран с их западными соседями. Также и в Эстонии опасаются белорусско-российских учений и того, что российские войска после них не уйдут из Беларуси.

В апреле прошла встреча Александра Лукашенко с Петром Порошенко, во время которой белорусский президент заверил своего коллегу в полной безопасности российско-белорусских военных маневров. 28 апреля Петр Порошенко заявил, что после встречи с белорусским коллегой не имеет сомнений в исключительно добрых намерениях Беларуси, даже несмотря на то, что наша страна находится в союзнических отношениях с РФ.

Отметим также, что ранее руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников в комментарии БДГ заострил внимание на том что «русские делают упор на противостояние с НАТО, а белорусы эту тему вообще обходят». Ранее в НАТО заявили о намерении провести одновременно с «Запад-2017» свои учения.

 
 
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МИД сообщил о том, что Беларусь намерена пригласить на военные учения «Запад-2017» большое число международных наблюдателей, хотя имеет полное право этого не делать.

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