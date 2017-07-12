Эйфелева башня закрылась из-за Трампа

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Эйфелева башня в Париже будет закрыта для посетителей до 15 июля из-за визита во французскую столицу президента США Дональда Трампа, говорится в сообщении в официальном Twitter главной парижской достопримечательности.

В четверг Трамп прибыл с рабочим визитом в Париж. Визит проходит в связи со столетием вступления США в Первую мировую войну. В Елисейском дворце сегодня пройдут переговоры Эммануэля Макрона и Трампа с глазу на глаз. Вечером главы государств вместе с супругами Брижит и Меланией поужинают в знаменитом ресторане Le Jules Verne ("Жюль Верн"), расположенном на втором ярусе Эйфелевой башне.