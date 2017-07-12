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НАТО не боится учений "Запад-2017"
13.07.2017 17:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июл — Sputnik. НАТО не видит угрозы странам Североатлантического блока в связи с белорусско-российскими учениями "Запад-2017", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
© Sputnik Андрей Александров
В четверг Россия представила брифинг о предстоящих учениях, в свою очередь альянс также представил информацию об учениях Trident Javelin 2017. Обмен данными произошел в рамках заседания Совета Россия-НАТО (СРН) в Брюсселе.
"Мы не наблюдаем немедленной угрозы против какой-либо из стран-союзников. Мы будем пристально следить за учениями "Запад", если эти учения будут заявлены в рамках Венского документа и будут обязательные инспекции, мы будем участвовать в этом", — сказал Столтенберг.
Он также обратил внимание, что в предстоящих учениях будет участвовать больше сил, чем предполагалось ранее. "По прошлому опыту, связанному с предыдущими учениями, у нас есть все основания предполагать, что будет принимать участие существенно больше сил, чем было официально заявлено", — пояснил Столтенберг, добавив, что Россия предоставила общую численность сил.
Генсек в очередной раз призвал Россию "придерживаться Венского документа и позволить провести обязательные наблюдения за учениями согласно Венскому документу".
Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории республики. Ранее глава государства Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что эти учения будут открыты для иностранного наблюдения, будут приглашены различные международные организации, включая НАТО.
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Генсек альянса считает, что в совместных учениях Беларуси и России будет задействовано больше сил, чем было заявлено ранее.
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