МИНСК, 13 июл — Sputnik. НАТО не видит угрозы странам Североатлантического блока в связи с белорусско-российскими учениями "Запад-2017", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.



© Sputnik Андрей Александров Минобороны направит всем приглашения наблюдать за учениями "Запад-2017"

В четверг Россия представила брифинг о предстоящих учениях, в свою очередь альянс также представил информацию об учениях Trident Javelin 2017. Обмен данными произошел в рамках заседания Совета Россия-НАТО (СРН) в Брюсселе.

"Мы не наблюдаем немедленной угрозы против какой-либо из стран-союзников. Мы будем пристально следить за учениями "Запад", если эти учения будут заявлены в рамках Венского документа и будут обязательные инспекции, мы будем участвовать в этом", — сказал Столтенберг.

Он также обратил внимание, что в предстоящих учениях будет участвовать больше сил, чем предполагалось ранее. "По прошлому опыту, связанному с предыдущими учениями, у нас есть все основания предполагать, что будет принимать участие существенно больше сил, чем было официально заявлено", — пояснил Столтенберг, добавив, что Россия предоставила общую численность сил.

Генсек в очередной раз призвал Россию "придерживаться Венского документа и позволить провести обязательные наблюдения за учениями согласно Венскому документу".

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории республики. Ранее глава государства Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что эти учения будут открыты для иностранного наблюдения, будут приглашены различные международные организации, включая НАТО.