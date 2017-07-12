Решение суда Минского района Минской области от 26 апреля 2017 года

В соответствии с решением суда Минского района Минской области от 26 апреля 2017 года, TUT.BY публикует его резолютивную часть.

Решение именем Республики Беларусь

Суд Минского района Минской области в составе судьи Мазур Екатерины Ивановны, при секретаре судебного заседания Кодь Катажины Владимировны, с участием истца Заднепряного Василия Васильевича: представителя истца адвоката Залесского Сергея Григорьевича, ответчика Гузеватого Виктора Григорьевича, представителя ответчика ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Костюченко Ирины Михайловны, рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Минске гражданское дело по иску Заднепряного Василия Васильевича к Гузеватому Виктору Григорьевичу, Дешуку Сергею Ивановичу, обществу с ограниченной ответственностью «ТУТ БАЙ МЕДИА» о защите чести и достоинства, взыскании материальной компенсации морального вреда,

Решил:

В удовлетворении исковых требований Заднепряного Василия Васильевича к Дешуку Сергею Ивановичу, обществу с ограниченной ответственностью «ТУТ БАЙ МЕДИА» о защите чести и достоинства, взыскании материальной компенсации морального вреда отказать.

Исковые требования Заднепряного Василия Васильевича к Гузеватому Виктору Григорьевичу о защите чести и достоинства, взыскании материальной компенсации морального вреда удовлетворить.

Признать несоответствующими действительности сведения, распространенные Гузеватым Виктором Григорьевичем в письме председателю Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Ермошиной Л.М.'' размещенном 08.09.2016 ода на Интернет портале ТUТ.ВY о том, что «у него (Заднепряного Василия Васильевича) нет ни чести, ни порядочности. На всех выступлениях говорит что он воевал в Афганистане. В Афганистане он не был… Никаким производством он не занимался и не создавал рабочие места. Вся его деятельность была с 1993—2009 гг. „кули-продай“… Также, скрывал свою судимость по ч.2 ст. 317 УК РБ, пока его не прижали „оппозиционеры“, а он нанес тяжкие телесные повреждения человеку’за что предусмотрено 2 года исправительных работ или 5 лет тюремного заключения. Чем он запомнился в нашем полку: — Будучи замполитом АЭ, собрал с военнослужащих деньги на дозиметры. Результат — ни денег, ни дозиметров!».

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ТУТ БАЙ МЕДИА» удалить предоставленное ему Гузеватым Виктором Григорьевичем письмо в адрес председателя Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Ермошиной Л.М., размещенное 08.09.2016 года на Интернет портале ТUТ.ВY, разместить в том же новостном разделе резолютивную часть решения суда по настоящему делу не позднее 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу и сроком на 2 года.

Взыскать с Гузеватого Виктора Григорьевича в пользу Заднепряного Василия Васильевича в счет материальной компенсации морального вреда 1.000 рублей, в счет возмещения расходов по оплате госпошлины 138 рублей, 400 рублей в счет возмещения расходов за оказание юридической помощи, а всего 1.538 рублей.

Решение может быть обжаловано и опротестовано в Минский областной суд через суд одинокого района в десятидневный срок со дня вынесения решения или в тот же срок со дня вручения кассатору мотивировочной части решения, о составлении которой он вправе заявить в течение десяти дней со дня вынесения решения.