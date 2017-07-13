Лукашенко поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление президенту Франции Эммануэлю Макрону и гражданам страны по случаю национального праздника Французской Республики, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

День взятия Бастилии, который официально называется во Франции Национальным праздником, отмечается 14 июля, эта дата празднования была установлена 6 июля 1880 года. Традиционно официальная программа празднования предусматривает серию балов: балы пожарных, Большой Бал, который происходит 13 июля в саду Тюильри. В сам день Бастилии проходит торжественный военный парад на Елисейских полях. Финалом праздника становится большой фейерверк у Эйфелевой башни на Марсовом поле.

"Взаимная симпатия наших народов, искренний доброжелательный интерес всегда были и остаются надежным фундаментом многогранного белорусско-французского сотрудничества, которое, я уверен, будет и далее активно и плодотворно развиваться", — говорится в поздравлении.

Лукашенко пожелал своему французскому коллеге здоровья, успехов в реализации начатых важных государственных реформ, а также мира и благополучия французскому народу.