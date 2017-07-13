Авторитет Литвы дал трещину

5 июля по инициативе Швеции в Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) была заблокирована резолюция литовских парламентариев с критикой строительства Белорусской АЭС в Островце. Впрочем, литовцы закинули в нее все до кучи, посчитав, что такой подход к решению их надуманной проблемы, найдет сочувствие и понимание у парламентариев.

Но, не прокатило. Против документа высказался замглавы ПА ОБСЕ и глава последних миссий наблюдателей ОБСЕ на выборах в Беларуси Кент Харстендт. Он заявил, что не может в данной ситуации поддержать позицию Литвы: «Я много работаю с Беларусью в последние годы, этот документ имеет несколько недостатков. Он не учитывает нескольких примеров прогресса в Беларуси, а также содержит в себе ряд неверных утверждений».

Замглавы ПА ОБСЕ посчитал «немного неудачным» смешение вопросов по гражданским правам, мораторию на смертную казнь и реабилитацию политзаключенных в единое объединение со строительством АЭС. Хитрый литовский парламентарий решил подсунуть свой интерес под права человека, но его маневр был вовремя замечен и пресечен.

Не включение в повестку дня этой провокационной резолюции, пронизанную двойными стандартами, прокомментировал и Александр Лукашенко. Обращаясь к делегатам ПА ОБСЕ, он заявил: «Благо, что разум восторжествовал, и решение по БелАЭС не было одобрено».

В результате, литовские парламентарии сели в лужу, поскольку против их резолюции высказались 20 стран (включая Швецию, Чехию, Грецию, Великобританию, Австрию и Канаду), 29 государств воздержались (среди воздержавшихся была и Латвия) и лишь 8 проголосовали «за». Получается, что строительство Островецкой АЭС, «непрозрачным» никто, кроме Литвы почему-то не считает, что собственно и было отображено голосованием ПАСЕ. Литовские политические деятели давно пошли в разнос, считая свою точку зрения единственно правильной, и мания величия, в конечном итоге их и подвела. И это, как выразился позже Синкявичюс, действительно «ощутимый удар от партнеров». Правда он не уточнил – это удар в спину или чуть ниже? В любом случае, когда эти самые партнеры видят, что ими пытаются манипулировать в своих узких целях, удар, пожалуй, неизбежен.

Интересно, будут ли литовцы продолжать биться в истерике с еще большей амплитудой? И если да, то кто теперь будет объявлен «врагом»? Швеция? Если да, то это замечательно и остроумно. Можно установить санкции против шведов и шведской короны, запретить поставки электроэнергии по смычке, купить гаубицу и непременно издать ноту.

Литовский парламентский консерватор Лауринас Кащюнас уже пожаловался, что Харстендт известен тем, что ранее поддерживал пророссийские позиции. Однако по итогам голосования следует, что «пророссийскую позицию» поддержали как минимум 20 государств…неувязочка. Может пора признать, что Европа просто не захотела опускаться до уровня подготовительной школы с такими вот резолюциями и дала реальную оценку ситуации по строительству АЭС?

Не остались в стороне от происходящего и местные подпевалы литовским интересам. Именно они оказались на неприятном для себя распутье – поддерживая Литву в ее энергетической истерии, деятели оппозиции, как бы априори поддерживали Европу, но, Европа сказала «фу» литовским национал-правосекам, щелкнув по носу официальный Вильнюс прилюдно и неотвратимо. Этот «ощутимый удар от партнеров», а попросту говоря провал Литвы, прокомментировал Андрей Почубут на своей личной страничке в сети «Фейсбук» текстом следующего содержания:

«Лукашенко обыграл Литву на Парламентской ассабмлее ОБСЕ. Вильнюсу не удалось принять резолюцию c критикой строительства АЭС в Островце. Агенция BNS сообщает, что литовскую резолюцию поддержало 8 стран, 20 были против включения в ее повестку дня , 29 воздержались. Короче полный разгром..»

Дальше пошли домыслы о помощи России, но это неинтересно, русофобу положено так писать. К дискуссии о том, как Литву выставили на посмешище, присоединились матерые говоруны Лебедько, Кунцевич, Адамович и Татьяна Северинец. Стоит заметить, что никто из них не воспринял решение ПА ОБСЕ как некий сигнал о том, что тема белорусской АЭС, вернее, истерия вокруг нее утомила своим нытьем европейских чиновников и что далеко не все анти русские и анти белорусские помои будут приняты и проглочены Европарламентом. Для ПА ОБСЕ все идет штатно и безопасно, и нет смысла реагировать на психоз литовцев воюющих с соседскими стройками, ибо этот клин был рожден исключительно на патологической зависти от успехов соседей.

Нет, когорта оппозиционеров смогла только, подобно Литве, обидеться на ПАСЕ и на ЕС в целом. А когда у отдельных личностей нет доводов, чем крыть, они начинают оскорблять. Сергей Кунцевич, тот самый «водитель Статкевича» по поводу решения ПА ОБСЕ высказался следующим образом:

Сергей Кунцевич: Они всего лишь властные людишки, пора в ОБСЕ ввести новую вакансию, где рабочий говорил бы каждый час: "Вы всего лишь люди..." (людям - которые думают, что их пук-пук пахнут лучше, чем у других).

Категорична в своих оценках Западу была и «христианская демократка» Татьяна Северинец:

Таццяна Севярынец: Рабяты, ау, прычым тут лукашэнка, які зноўку ўсіх надурыў? Гэта ўсё сюсі-місі палітыка Захаду, якому нас...ць на дэмакратыю і не толькі беларускую, сапраўдную дэмакратыю. ім бы абараніць сябе ад страшнага рускага мядзьведзя. Беларусь для іх-падушка бяспекі. ну, і зразумела, калі ў Беларусі такое бязглуздае, але жорсткае кіраўніцтва, вышэй за патыліцу ў даўгах, чаму б не памарадзёрстваваць?

Раскритиковали Евросоюз, не стесняясь в выражениях, поплевывая в колодец из которого пьют. Один только Почобут осторожно, но не привычно для него правдиво написал:

Анджей Почобут: Литва пытается найдти союзников, которые поддержат ее позицию по АЭС. Пока очень слабо получается. Голосование - индикатор.

Теперь «надежда» только на США. Грибаускайте уже наябедничала Трампу на общей встрече руководителей стран Восточной и Центральной Европы наконт «угрозы», которую якобы представляет Островецкая АЭС. Похоже, что вся эта компания забыла, как унижала Трампа. А вот Трамп, это точно не забыл.

Сергей Петрович

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