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Что обсуждали Лукашенко с Додоном
14.07.2017 13:25 — Новости Политики | БДГ
В рамках фестиваля «Славянский базар» состоялась встреча президентов Беларуси и Молдовы.
Перед этим Игорь Додон побывал на предприятиях Беларуси, встретился с представителями деловых кругов, молдавской диаспоры. Вечером 13 июля он побывал на «Славянском базаре», где состоялись переговоры с Александром Лукашенко.
«Особенность вашего визита в том, что вы сами посмотрели Беларусь. Вы ее, можно сказать, пощупали. В промышленности, в сельском хозяйстве, вы побывали на культурных объектах, вы увидели, как мы относимся к памяти. Я с вами могу уже разговаривать, как с человеком, который познал Беларусь», – сказал белорусский президент.
Он предложил Додону посетить Витебскую область, ознакомиться с регионом, чтобы выяснить, какие предприятия в нем могут пригодиться Молдове. Сам Лукашенко отметил, что Беларусь готова помочь Молдове в любых вопросах в целях продвижения взаимоотношений, сделать для это страны все, что только можно.
Игорь Додон, в свою очередь, отметил, что много читал о предприятиях Беларуси, а теперь все увидел своими глазами. Он сказал, что Молдове есть чему поучиться и тот уровень, на который поднялась Беларусь – пока только мечта для его страны.
Президенты наметили основные направления двух стран – это промышленная кооперация, а также совместное производство белорусских тракторов и автобусов.
Визит президента Молдовы завершится 14 июля.
Напомним,
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В рамках фестиваля «Славянский базар» состоялась встреча президентов Беларуси и Молдовы.
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