Что обсуждали Лукашенко с Додоном

В рамках фестиваля «Славянский базар» состоялась встреча президентов Беларуси и Молдовы.

Перед этим Игорь Додон побывал на предприятиях Беларуси, встретился с представителями деловых кругов, молдавской диаспоры. Вечером 13 июля он побывал на «Славянском базаре», где состоялись переговоры с Александром Лукашенко.

«Особенность вашего визита в том, что вы сами посмотрели Беларусь. Вы ее, можно сказать, пощупали. В промышленности, в сельском хозяйстве, вы побывали на культурных объектах, вы увидели, как мы относимся к памяти. Я с вами могу уже разговаривать, как с человеком, который познал Беларусь», – сказал белорусский президент.

Он предложил Додону посетить Витебскую область, ознакомиться с регионом, чтобы выяснить, какие предприятия в нем могут пригодиться Молдове. Сам Лукашенко отметил, что Беларусь готова помочь Молдове в любых вопросах в целях продвижения взаимоотношений, сделать для это страны все, что только можно.

Игорь Додон, в свою очередь, отметил, что много читал о предприятиях Беларуси, а теперь все увидел своими глазами. Он сказал, что Молдове есть чему поучиться и тот уровень, на который поднялась Беларусь – пока только мечта для его страны.

Президенты наметили основные направления двух стран – это промышленная кооперация, а также совместное производство белорусских тракторов и автобусов.

Визит президента Молдовы завершится 14 июля.

Напомним, церемония открытия XXVI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» состоялась 13 июля. На ней президент Беларуси Александр Лукашенко отметил , что праздник искусства и дружбы «Славянский базар» – ровесник суверенной и независимой Беларуси, за эти годы он стал настоящей жемчужиной международного фестивального движения и визитной карточкой страны.