Макей: мы отвергаем развертывание НАТО в Польше и странах Балтии

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявляет о том, что в Беларуси заинтересованы в более динамичном мирном процессе в Украине и готовят новые идеи для этого.



© Sputnik / Виктор Толочко Сессия ПА ОБСЕ: Минская декларация и другие итоги

В интервью испанскому изданию El País Макей заверил, что Беларусь готовит "новые идеи" для того, чтобы придать новый импульс застопорившимся Минским договоренностям — основной переговорной площадке по вопросу урегулирования ситуации на востоке Украины, в которой под эгидой ОБСЕ участвуют Германия, Франция, Украина и Россия.

"Когда два брата дерутся, третий должен помирить их. Мы не могли остаться в стороне. Мы очень заинтересованы в том, чтобы мирный процесс в Украине продолжался более динамично ", — сказал Макей.

Он отметил, что обострение конфликта помимо того, что приносит экономические потери и создает угрозу безопасности в регионе.

"У нас есть более тысячи километров открытой границы с Украиной, что представляет опасность в связи с возможной контрабандой оружия и нелегальной миграцией", — пояснил министр.

Он напомнил, что президент Беларуси выдвинул ряд инициатив, но не все они были поддержаны. В частности, по его словам, некоторые конфиденциальные предложения не получили никакого ответа, уточнил Макей, сославшись на те предложения, которые Лукашенко передал в ЕС при содействии Дональда Туска в то время, когда последний был премьер-министром Польши.

"Должен быть объективный механизм, который позволит с точностью контролировать степень соблюдения всех договоренностей, которые были достигнуты, или которые могут быть достигнуты, и в случае возникновения проблемной ситуации, принять меры для ее решения. Для этого необходимо провести еще одно заседание, независимо от места его проведения, с возможным участием других субъектов, таких, как ЕС и США, и заставить все стороны достичь конкретные договоренности и следить за их соблюдением", — сказал он.

Министр не хотел бы раскрывать детали, но он уверяет, что "урегулирование украинского кризиса" будет обсуждаться Лукашенко со своим украинским коллегой Петром Порошенко, в ближайшее время в Киеве.

Он также отметил, что Беларусь против размещения в регионе новых военных контингентов, поскольку это не будет способствовать стабильности и безопасности в этом регионе.

"Поэтому мы категорически против размещения контингента НАТО в странах Балтии и Польше. Это обязывает другую сторону принять меры и способствует гонке вооружений, как при холодной войне", — сказал он.

Кроме того, "новая иностранная военная база в Беларуси не имеет смысла, потому что современное оружие позволяет России реагировать одинаково быстро с собственной территории".

"Мы не хотим быть новым раздражающим фактором в нашем регионе", — подчеркнул он.